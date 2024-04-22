11 человек пропали без вести из-за сильных ливней в Китае

Гидрологические станции провинции Гуандун (Южный Китай) прогнозируют превышение критического уровня воды на более чем 20 рек этой провинции. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местное управление водного хозяйства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным управления водного хозяйства провинции Гуандун, по состоянию на 16:00 воскресенья на 38 гидрологических станциях 24 рек этой провинции уровень воды превысил уровень предупреждения.

Ожидается, что из-за сильных и продолжительных ливней в низовьях реки Бэйцзян уровень воды резко повысится, что повлечет за собой сильные паводки. Комитет по уменьшению потерь от стихийных бедствий провинции Гуандун задействовал режим экстренного реагирования на стихийные бедствия 4-го уровня в связи с водной стихией в городах Шаогуань и Цинъюань в той же провинции. Ведутся спасательные работы.

Метеорологический центр провинции Гуандун прогнозирует многочисленные осадки в провинции Гуандун в течение ближайшей недели.

По последним данным, 11 человек пропали без вести в результате сильных ливней в китайской провинции Гуандун.