Около 110 тысяч человек эвакуировали из-за проливных дождей на юге Китая

Около 110 тыс. человек эвакуированы из пострадавших от проливных дождей районов провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщает местное управление по чрезвычайным ситуациям, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- В провинции Гуандун из пострадавших районов были эвакуированы около 110 тыс. человек, а 25,8 тыс. человек были в срочном порядке размещены в безопасных местах, - сообщает Xinhua со ссылкой на информацию провинциального управления по ЧС.

Власти Китая продолжают усиливать меры по борьбе с наводнениями, вызванными сильными дождями, в провинции Гуандун на юге Китая.

На совещании, проведенном в понедельник несколькими правительственными ведомствами, включая министерство по управлению чрезвычайными ситуациями и государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой, была подчеркнута необходимость оперативного оказания помощи и проведения спасательных операций, а также подготовки к новому циклу сильных осадков.

Ранее сообщалось, что 11 человек пропали без вести из-за сильных ливней в Китае.