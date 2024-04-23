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    09:53, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Около 110 тысяч человек эвакуировали из-за проливных дождей на юге Китая

    ливень
    Фото: pixabay.com

    Около 110 тыс. человек эвакуированы из пострадавших от проливных дождей районов провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщает местное управление по чрезвычайным ситуациям, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    - В провинции Гуандун из пострадавших районов были эвакуированы около 110 тыс. человек, а 25,8 тыс. человек были в срочном порядке размещены в безопасных местах, - сообщает Xinhua со ссылкой на информацию провинциального управления по ЧС.

    Власти Китая продолжают усиливать меры по борьбе с наводнениями, вызванными сильными дождями, в провинции Гуандун на юге Китая.

    На совещании, проведенном в понедельник несколькими правительственными ведомствами, включая министерство по управлению чрезвычайными ситуациями и государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой, была подчеркнута необходимость оперативного оказания помощи и проведения спасательных операций, а также подготовки к новому циклу сильных осадков.

    Ранее сообщалось, что 11 человек пропали без вести из-за сильных ливней в Китае.

    Теги:
    Дожди Китай Происшествия Мировые новости Паводки
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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