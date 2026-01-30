В Конституции актуализированы основы внешней политики Казахстана

— В тексте Конституции понятие «республиканский референдум» изменено на «всенародный референдум». Сформулирована норма, согласно которой народ осуществляет власть непосредственно через всенародный референдум и свободные выборы, а также делегирует осуществление своей власти государственным органам, — отметил Бакыт Нурмуханов.

Вместе с тем, по его словам, уточнены конституционные положения, посвященные вопросам действующего права Казахстана. Порядок действия на территории Республики международных договоров будет определяться законами.

Дополнена конституционная норма, регулирующая отношения собственности. Пользование собственностью должно отвечать интересам общества и государства, не наносить вреда окружающей среде, не ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц. Сохранена норма о том, что государственный язык Республики Казахстан казахский язык.

— Актуализированы основы внешней политики Казахстана. Республика Казахстан уважает принципы и нормы международного права, проводит внешнюю политику мира и сотрудничества с заинтересованными государствами, невмешательства в их внутренние дела, мирного разрешения международных споров, — подчеркнул он.

