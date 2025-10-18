РУ
    18:11, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Кызылординской области возбудили уголовное дело после драки подростков

    Полицией по факту хулиганства, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые меры по установлению всех обстоятельств произошедшего, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДП Кызылординской области.

    Фото: pexels

    — Подозреваемые — несовершеннолетние задержаны и доставлены в полицию. Также обращаем внимание, что законные представители виновных подростков будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, — сообщили в ДП региона.

    Кроме того, полицией внесено представление в Комиссию по делам несовершеннолетних при акимате для принятия дополнительных мер и устранения причин, способствующих подобному поведению.

    Ход расследования уголовного дела взят под особый контроль руководства департамента полиции.

    Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Кызылорде несколько подростков в школьном туалете избили 10-классника.

    Напомним, похожая трагедия произошла в селе Коккайнар Шуского района Жамбылской области. После футбольного матча трое старшеклассников не смирились с поражением и, собрав младших за магазином, жестоко избили их. Пострадавшего школьника доставили домой, однако он умер до приезда скорой помощи.

