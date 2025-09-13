РУ
    Не пережил побоев: подросток скончался после избиения в Жамбылской области

    Пострадавшего школьника доставили домой, однако он умер до приезда скорой помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    драка
    Фото: pixabay

    Трагедия произошла в селе Коккайнар Шуского района. После футбольного матча трое старшеклассников не смирились с поражением и, собрав младших за магазином, жестоко избили их.

    По имеющимся данным, подросток 2007 года рождения ударил в область груди мальчика 2010 года рождения. Тот потерял сознание, после чего о случившемся матери пострадавшего сообщил продавец магазина. Доставленный домой школьник жаловался на плохое самочувствие, рвоту и затрудненное дыхание, однако врачи не успели оказать ему помощь.

    По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых — 16 и 17 лет.

    — В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное и объективное расследование, — сообщили в департаменте полиции.

    Ранее мы рассказывали, что в Таразе задержали подозреваемого в убийстве школьника.

    Также в Таразе зафиксировали издевательства над девочкой в школе-интернате.

    Регионы Казахстана Дети Избиение Жамбылская область Драка Происшествия
    Алексей Поляков
