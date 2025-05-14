В Кыргызстане утвержден порядок присвоения иностранцам статуса Digital Nomad

Действие документа распространяется на специалистов, осуществляющих деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий, разработки программных продуктов и иных смежных сферах, ходатайствующих о получении статуса «Цифровой кочевник» следующих стран с безвизовым режимом — Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия, с визовым — США, Германия, Великобритания и Северная Ирландия, Япония, Корея.

Решение о присвоении статуса «Цифровой кочевник» принимается уполномоченным государственным органом в сфере миграции КР.

Обладатель статуса «Цифровой кочевник» освобождается от обязательной регистрации по месту проживания на территории КР на срок до 60 календарных дней с момента въезда, а также от необходимости получения разрешения на работу в течение срока действия статуса. Он вправе осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность или деятельность в качестве учредителя юридического лица в соответствии с законодательством, а также открывать и пользоваться счетами в банках страны, без осуществления процедуры регистрации по месту пребывания иностранца.

Статус «Цифровой кочевник» присваивается заявителю на первом этапе на срок 60 дней, в последующем статус продлевается на 1 год с возможностью ежегодного продления на срок до 10 лет. Иностранным гражданам стран с визовым режимом необходимо оформить визу «Цифровой кочевник» (тип «DN»).

Срок рассмотрения заявления о присвоении или продлении статуса «Цифровой кочевник» составляет до 7 рабочих дней со дня предоставления полного пакета документов, предусмотренных положением.

Ранее сообщалось, что в Иссык-Кульской области планируется создание специальной инвестиционной территории «Тамчы» с особым правовым режимом и статусом. Также мы писали о том, что с 5 сентября 2024 года в стране вступил в силу новый порядок регистрации граждан иностранных государств с безвизовым режимом.

Напомним, программу для привлечения иностранных IT-специалистов запустили в Казахстане.

Какие условия предлагают цифровым кочевникам в разных странах - читайте здесь.