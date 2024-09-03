Новый порядок регистрации иностранцев начнет действовать в Кыргызстане

В Кыргызстане с 5 сентября вступает в силу новый порядок регистрации граждан иностранных государств с безвизовым режимом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным министерства цифрового развития КР, изменения в порядке регистрации коснулись граждан стран с безвизовым режимом пребывания: Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Азербайджанской Республики, Республики Молдова.

Ведомство обращает внимание на новый обновленный порядок пребывания таких граждан на территории Кыргызской Республики на срок, свыше 60 календарных дней с частными целями, не связанными с работой, учебой, предпринимательской деятельностью, регистрация которых будет осуществляться на основании документа, дающего право на нахождение в Кыргызстане в зависимости от цели пребывания.

Согласно изменениям, регистрация или продление регистрации граждан стран с безвизовым режимом пребывания, находящихся на территории Кыргызстана в течении долгого времени в частных целях, будет осуществляется только на основании одного из следующих документов, дающих право на нахождение в КР (за исключением иностранных граждан, которые прибыли на короткий срок пребывания):

вида на жительство;

удостоверение лица без гражданства;

удостоверения «Кайрылман»;

удостоверения «Мекен-карт».

Если иное не предусмотрено международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика. Отмечается, что граждане государств-членов ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Россия) без оформления документов могут находиться суммарно до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода с момента въезда в страну.

Граждане Таджикистана, Грузии, Азербайджана и Молдовы без оформления документов могут находиться суммарно до 60 дней в течение каждого 120-дневного периода с момента въезда в страну.

По истечении 60 или 90 дней пребывания на территории КР граждане, не осуществившие регистрацию, будут обязаны выехать за пределы государства и смогут въехать повторно на территорию страны через 60 или 90 календарных дней соответственно.

Для граждан, пребывающих на территории КР в частных целях предусмотрено оформление и выдача временного вида на жительство, которое выдается в течении 15 рабочих дней со сроком действия на 1 год с последующим ежегодным продлением, но не свыше 5 лет.

В соответствии с законодательством КР со дня въезда на территорию страны от обязательной регистрации на определенный срок освобождаются граждане следующих стран:

Россия, Казахстан, Беларусь, Армения – 30 дней;

Азербайджан – 15 дней;

Таджикистан – 60 дней;

Грузия – 90 дней.

Граждане Молдовы обязаны пройти регистрацию в течение 5 рабочих дней со дня въезда на территорию Кыргызской Республики.

По вопросу оформления временного вида на жительство необходимо обратиться в любое территориальное подразделение департамента регистрации населения при министерстве цифрового развития КР или ЦОН, а также в отдел миграции департамента регистрации населения при министерстве цифрового развития КР по телефону: 0312380098, номер WhatsApp 0999380025, Telegram @drndigital или колл-центр 119 (звонки бесплатные).