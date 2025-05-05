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    16:44, 05 Май 2025 | GMT +5

    В Кыргызстане создадут специальную инвестиционную территорию

    В Иссык-Кульской области Кыргызстана планируется создание специальной инвестиционной территории «Тамчы» с особым правовым режимом и статусом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Кыргызстане создадут специальную инвестиционную территорию
    Фото: freepik.com

    Министерство экономики и коммерции Кыргызстана разработало соответствующий проект закона.

    Документ направлен на создание и развитие экономической зоны, которая будет способствовать привлечению иностранных и местных инвестиций, улучшению инвестиционного климата и развитию различных отраслей экономики (производство, туризм, санаторно-курортная сфера, транспортная инфраструктура).

    Специальная инвестиционная территория «Тамчы» получит особый правовой режим, который обеспечит создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности. Для инвесторов предусматриваются налоговые и правовые преференции: освобождение от корпоративного подоходного налога и имущественных налогов, льготный режим для иностранных сотрудников и свободу валютных операций.

    Основные органы управления СИТ «Тамчы» будут включать Совет по управлению, управляющую компанию, финансовый регулятор, регистратора, независимый международный центр по урегулированию споров с применением норм и принципов английского права. Эти органы будут работать в рамках определенных полномочий, и их деятельность будет независимой от государства, за исключением случаев, предусмотренных проектом закона.

    Инициаторами законопроекта отмечается, что подобный подход уже доказал свою эффективность в таких зонах, как Dubai International Financial Centre (DIFC) в ОАЭ и Astana International Financial Centre (AIFC) в Казахстане. Эти центры стали точками притяжения для глобального капитала, хабами высококвалифицированных специалистов и площадками для масштабных экономических реформ.

    Ранее сообщалось, что в КР упрощена процедура налогового администрирования.

    Теги:
    Инвестиции Кыргызстан Инвестпроекты СНГ Центральная Азия Предпринимательство и власть
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
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