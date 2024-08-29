В Кыргызстане подросток находился в сексуальном рабстве: задержаны подозреваемые

В Кыргызстане в городе Ош 15-летняя девочка находилась в сексуальном рабстве. Задержаны подозреваемые в вовлечение в занятие проституцией, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным МВД КР, группа девушек шантажировала и принуждала заниматься проституцией 15-летную девочку. В рамках возбужденного уголовного дела по статье 159 «Вовлечение в занятие проституцией» УК КР по подозрению в совершении преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания 4 девушки - Э.Б. (2003 г.р.), К.М. (2001 г.р.), Ш.Н. (2004 г.р.), М.М. (2006 г.р.).

Следствие по уголовному делу продолжается, проводятся соответствующие мероприятия с остальными причастными лицами.

Ранее сообщалось, что в городе Ош 15-летняя девочка находилась больше месяца в сексуальном рабстве. Омбудсмен КР Джамиля Джаманбаева призвала руководителей правоохранительных органов принять безотлагательные меры для обеспечения соблюдения прав 15-летней девочки, пострадавшей от насилия. МВД Кыргызстана отреагировало наобращение омбудсмена страны по факту насилия в отношении подростка.

Напомним, похожий случай произошел в Кызылорде. Школьников подозревают в удержании своей одноклассницы в сексуальном рабстве. Группа подростков насильно удерживала 16-летнюю девушку, ей давали наркотики и заставляли заниматься проституцией. Ведется следствие. Позже аким Кызылординской области раскритиковал работу ответственных органов и уволил ряд должностных лиц. Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала о том, какая помощь была оказана школьнице. Дом потерпевшей находится под круглосуточной охраной. В Министерстве внутренних дел РК сообщили, что 8 подозреваемых взяты под стражу.