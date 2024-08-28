В Кыргызстане 15-летнюю девочку держали в сексуальном рабстве

В Кыргызстане в городе Ош 15-летняя девочка находилась больше месяца в сексуальном рабстве, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу омбудсмена КР.

К акыйкатчы (омбудсмену) Кыргызстана Джамиле Джаманбаевой обратился представитель подростка Жахангир Сайфуллаев. Он рассказал, что пострадавшую девочку наказывали за любое неповиновение и все снимали на видео, которое сейчас распространяют в онлайн-мессенджерах.

- На видео видны жуткие кадры издевательства над девочкой. Ее избивают, угрожают расправой, раздев догола, сбривают брови лезвием. Подростка «продавали» разным мужчинам для оказания интимных услуг. Она прошла все круги ада, - сообщил он.

Джамиля Джаманбаева призывает руководителей правоохранительных органов принять безотлагательные меры для обеспечения соблюдения прав 15-летней девочки, пострадавшей от насилия. В настоящее время ей оказывается правовая помощь. Жертве насилия требуется длительная реабилитация, она боится за свою жизнь, в связи с тем, что все причастные к преступлению лица, находятся на свободе.

Акыйкатчы настоятельно требует от правоохранительных органов принять все меры для обеспечения безопасности жертв торговли людьми.

- Лица, которые торгуют детьми, должны понести наказание по всей строгости закона. Все причастные к такому вопиющему преступлению должны быть найдены и наказаны, — потребовала Д.Джаманбаева.

Напомним, в Кызылорде произошел похожий случай - школьников подозревают в удержании своей одноклассницы в сексуальном рабстве. Группа подростков насильно удерживала 16-летнюю девушку, ей давали наркотики и заставляли заниматься проституцией. Ведется следствие. Позже аким Кызылординской области раскритиковал работу ответственных органов и уволил ряд должностных лиц. Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала о том, какая помощь была оказана школьнице.

Дом потерпевшей находится под круглосуточной охраной. В Министерстве внутренних дел РК сообщили, что 8 подозреваемых взяты под стражу.