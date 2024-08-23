Дело о принуждении школьницы к проституции в Кызылорде: 8 подозреваемых взяты под стражу

В Министерстве внутренних дел РК раскрыли подробности расследования уголовного дела о принуждении 16-летней школьницы к проституции в Кызылорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ведомстве сообщили, что следственным управлением Департамента полиции Кызылординской области по факту вовлечения несовершеннолетней в занятие проституцией расследуется уголовное дело по ч.3 ст.134 УК.

- Кроме того, в рамках данного уголовного дела проводится расследование по нескольким статьям УК РК, в том числе за организацию или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество (ст.309 ч.2 УК), за вымогательство (ст.194 ч.2 УК), за склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов (ст.299 ч.3 УК), за истязание (ст.110 ч.1 УК), за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.140 ч.1 УК), - проинформировали в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.

Также сообщается, что по этим фактам в отношении 8 подозреваемых лиц судом избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей», один содержится под «домашним арестом».

Кроме того, в результате проведенного служебного расследования по данному факту в отношении ответственных должностных лиц, ряд сотрудников ДП Кызылординской области привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, в Кызылорде школьников подозревают в удержании своей одноклассницы в сексуальном рабстве. Группа подростков насильно удерживала 16-летнюю девушку, ей давали наркотики и заставляли заниматься проституцией. Ведется следствие. Позже аким Кызылординской области раскритиковал работу ответственных органов и уволил ряд должностных лиц.

Дом потерпевшей находится под круглосуточной охраной.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала о том, какая помощь была оказана школьнице.