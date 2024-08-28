В Кыргызстане подростка держали в сексуальном рабстве: комментарий МВД

Министерство внутренних дел Кыргызстана отреагировало на обращение омбудсмена страны по факту насилия в отношении 15-летней девочки, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, сотрудники ГУУР МВД получили оперативную информацию о том, что в городе Ош группа подростков, состоящая из парней и девушек, привела несовершеннолетнюю девушку на берег канала, где применив физическую силу издевались, наносили телесные повреждение. Кроме того, девушку удерживали по неизвестному адресу на протяжении нескольких дней.

- 23 августа данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ УВД Ошской области. Сотрудниками 2-го управления ГУУР МВД были начаты оперативно-розыскные мероприятия. В присутствии работников социальной защиты проведен допрос 15-летней М.М. Назначена судебно-медицинская и другие соответствующие экспертизы. В следственные органы доставлены Э.Б. (2003 г.р.), причастная к избиению несовершеннолетней и У.Х. (1997 г.р.), подозреваемый в изнасиловании, - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся работы по установлению местонахождения других лиц, причастных к противоправному деянию. В качестве вещественных доказательств изъяты видеозаписи, где имеются факты избиения и издевательства.

Ранее сообщалось, что в городе Ош 15-летняя девочка находилась больше месяца в сексуальном рабстве. Омбудсмен КР Джамиля Джаманбаева призвала руководителей правоохранительных органов принять безотлагательные меры для обеспечения соблюдения прав 15-летней девочки, пострадавшей от насилия.

Напомним, похожий случай произошел в Кызылорде. Школьников подозревают в удержании своей одноклассницы в сексуальном рабстве. Группа подростков насильно удерживала 16-летнюю девушку, ей давали наркотики и заставляли заниматься проституцией. Ведется следствие. Позже аким Кызылординской области раскритиковал работу ответственных органов и уволил ряд должностных лиц. Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала о том, какая помощь была оказана школьнице. Дом потерпевшей находится под круглосуточной охраной. В Министерстве внутренних дел РК сообщили, что 8 подозреваемых взяты под стражу.