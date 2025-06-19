В Кыргызстане лицам с судимостью запретят занимать высокие посты

Проект конституционного закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР» одобрен парламентом во втором и третьем чтениях.

Согласно законопроекту, лицам, имеющих судимость, в том числе снятую или погашенную, в отношении которых уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям запрещается избираться на должности президента страны, депутата парламента, главы и члена кабинета министров, председателя или члена Центризбиркома, председателя или заместителя председателя НБКР, аудитора Счетной палаты КР.

Исключения сделаны для кандидатов, чьи дела прекращены по нереабилитирующим основаниям, связанным с преступлениями небольшой тяжести по небрежности, отказом потерпевшего от обвинения или примирением сторон.

Ранее сообщалось, что в КР изменили требования к стажу работы главы кабмина и министров. В стране утверждена новая система выборов депутатов Жогорку Кенеша. Чиновникам, получившим взыскания, запрещены зарубежные командировки.