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    22:17, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    В Кыргызстане лицам с судимостью запретят занимать высокие посты

    Депутаты Жогорку Кенеша КР приняли законодательные поправки, направленные на усиление политики государства в вопросах противодействия коррупционным проявлениям, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Кыргызстане лицам с судимостью запретят занимать высокие посты
    Фото: Kazinform

    Проект конституционного закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР» одобрен парламентом во втором и третьем чтениях.

    Согласно законопроекту, лицам, имеющих судимость, в том числе снятую или погашенную, в отношении которых уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям запрещается избираться на должности президента страны, депутата парламента, главы и члена кабинета министров, председателя или члена Центризбиркома, председателя или заместителя председателя НБКР, аудитора Счетной палаты КР.

    Исключения сделаны для кандидатов, чьи дела прекращены по нереабилитирующим основаниям, связанным с преступлениями небольшой тяжести по небрежности, отказом потерпевшего от обвинения или примирением сторон.

    Ранее сообщалось, что в КР изменили требования к стажу работы главы кабмина и министров. В стране утверждена новая система выборов депутатов Жогорку Кенеша. Чиновникам, получившим взыскания, запрещены зарубежные командировки.

    Теги:
    Коррупция Чиновники Кыргызстан
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
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