13:35, 10 Июнь 2025 | GMT +5
В Кыргызстане изменили требования к стажу работы главы Кабмина и министров
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал конституционный закон, направленный на совершенствование деятельности кабинета министров КР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Согласно внесенным изменениям:
- должность председателя кабинета министров и другого члена кабинета министров могут занимать лица, имеющие высшее образование, стаж работы на государственных и (или) муниципальных должностях по совокупности не менее 7 лет, из них на руководящих должностях 5 лет, а также лица, имеющие опыт работы не менее 10 лет;
- должность руководителя иного органа исполнительной власти могут занимать лица, имеющие высшее образование, стаж работы на государственных и (или) муниципальных должностях по совокупности не менее 5 лет, из них на руководящих должностях 3 года, а также лица, имеющие опыт работы не менее 7 лет.
Ранее сообщалось, что в КР утверждена новая система выборов депутатов Жогорку Кенеша.