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    13:35, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    В Кыргызстане изменили требования к стажу работы главы Кабмина и министров

    Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал конституционный закон, направленный на совершенствование деятельности кабинета министров КР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    кабмин Кыргызстана
    Фото: пресс-служба кабмина КР

    Согласно внесенным изменениям:

    • должность председателя кабинета министров и другого члена кабинета министров могут занимать лица, имеющие высшее образование, стаж работы на государственных и (или) муниципальных должностях по совокупности не менее 7 лет, из них на руководящих должностях 5 лет, а также лица, имеющие опыт работы не менее 10 лет;
    • должность руководителя иного органа исполнительной власти могут занимать лица, имеющие высшее образование, стаж работы на государственных и (или) муниципальных должностях по совокупности не менее 5 лет, из них на руководящих должностях 3 года, а также лица, имеющие опыт работы не менее 7 лет.

    Ранее сообщалось, что в КР утверждена новая система выборов депутатов Жогорку Кенеша.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
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