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    21:21, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    В Кыргызстане получившим взыскания чиновникам запрещены зарубежные командировки

    В Кыргызстане повысили ответственность для государственных служащих, занимающих политические должности. Об этом сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков на своей странице в Фейсбуке, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Canva

    Согласно внесенным изменениям в указ президента, чиновник, получивший дисциплинарное взыскание (выговор или строгий выговор), лишается возможности выезда в заграничные командировки. При этом приостанавливается выплата премий и поощрений.

    - Мера направлена на повышение ответственности политических служащих. Теперь каждый руководитель или высокопоставленный чиновник обязан четко исполнять свои обязанности, быть внимательным, соблюдать закон и порядок, - отметил Дайырбек Орунбеков.

    Ранее мы писали, что в Кыргызстане сократят количество служебных командировок госслужащих.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
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