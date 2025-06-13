В Кыргызстане получившим взыскания чиновникам запрещены зарубежные командировки
В Кыргызстане повысили ответственность для государственных служащих, занимающих политические должности. Об этом сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков на своей странице в Фейсбуке, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Согласно внесенным изменениям в указ президента, чиновник, получивший дисциплинарное взыскание (выговор или строгий выговор), лишается возможности выезда в заграничные командировки. При этом приостанавливается выплата премий и поощрений.
- Мера направлена на повышение ответственности политических служащих. Теперь каждый руководитель или высокопоставленный чиновник обязан четко исполнять свои обязанности, быть внимательным, соблюдать закон и порядок, - отметил Дайырбек Орунбеков.
Ранее мы писали, что в Кыргызстане сократят количество служебных командировок госслужащих.