В Казахстане зафиксировано снижение преступлений, связанных с педофилией

— 16 июня 2024 года вступил в силу Закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей, подписанный Президентом 15 апреля 2024 года. Глава государства с самого начала своего президентства последовательно проводит политику, нацеленную на защиту прав женщин и детей. Касым-Жомарт Токаев всегда подчеркивает, что бескомпромиссная борьба с бытовым насилием является его принципиальной позицией. Благодаря принятию данного закона и реализуемым государством мерам в Казахстане, сформировано одно из самых передовых законодательств и действенных систем защиты прав женщин и детей, — написал Ерлан Карин.

В итоге значительно снизилось количество фактов семейно-бытового насилия. Так, например, с начала текущего года поступило на 20,5% меньше сообщений о бытовом насилии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также существенно снизилось количество тяжких и особо тяжких бытовых преступлений. Так, по итогам 5-ти месяцев этого года зафиксировано снижение регистрации особо тяжких на 44% и тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений 29%.

Кроме того, по итогам 5 месяцев текущего года зафиксировано снижение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних на 21,3% и на 40,7% преступлений, связанных с педофилией.

В целом в результате принимаемых государством организационных и правовых мер за 5 лет вдвое сократилось количество преступлений, посягающих на права женщин.

Ужесточение наказаний и создание механизмов профилактики принесли свои результаты:

Значительно повысилась выявляемость правонарушений семейно-бытового характера. Благодаря новому механизму т. е. без официальных заявлений, на основе данных региональных мобильных групп, сотрудников полиции, свидетелей, анализа социальных сетей и т. д. за январь–май выявлено более 19 тыс. таких случаев. Повысилось количество выявленных фактов насилия, буллинга, сложного психоэмоционального состояния среди детей за счет размещения в школах страны QR-кода службы государственного Контакт — центра «111». За 5 месяцев этого года от детей поступило более 86 тыс. смс-сообщений, из них более 2 тыс. детей обратились за помощью по причине насилия, буллинга и сложных отношений с одноклассниками, родителями и психоэмоционального состояния, в 28 случаях был предотвращен суицид. Также все больше граждан страны обращаются за помощью в службу «111». Так, за 5 месяцев поступило 62 тыс. звонок от взрослых по социальным вопросам, безопасности детей, психологической помощи и по фактам семейно-бытового насилия. Расширился охват оказания помощи семьям, женщинам и детям. На сегодняшний день открылось 20 Центров психологической поддержки, в 112 районах и городах страны функционируют Центры поддержки семьи. Только за первый квартал текущего года организована социальная, оказана психологическая, юридическая помощь семьям 34 тыс. семей и гражданам, 2 тыс. семей находится на сопровождении. Развивается новая форма профилактики — психологическая работа с агрессором. В этом году в отношении 52 дебоширов судами назначено обязательное прохождение в органах здравоохранения психологической помощи.

Ранее на республиканском совещании по вопросам защиты прав детей Ерлан Карин подчеркнул, что на сегодняшний день в Казахстане на институциональном и законодательном уровнях выстроена достаточно эффективная система защиты прав и безопасности детей.