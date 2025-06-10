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    20:45, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Ерлан Карин провел Республиканское совещание по вопросам защиты прав детей

    Под председательством Государственного советника Ерлана Карина прошло Республиканское совещание по вопросам защиты прав детей с участием заместителей акимов регионов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ерлан Карин провел Республиканское совещание по вопросам защиты прав детей
    Фото: Акорда

    В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы профилактики и предотвращения правонарушений в отношении несовершеннолетних, обеспечения комплексной безопасности детей и организации летнего детского отдыха. Наряду с этим был обсужден ход внедрения и реализации программы воспитательной работы в школах «Адал азамат».

    На совещании были заслушаны доклады руководителей министерств просвещения, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения, а также заместителя Генерального прокурора, Уполномоченного по правам ребенка и заместителей акимов ряда регионов.

    В ходе их выступлений были отмечены различного рода проблемные вопросы и дополнительные меры по защите прав детей и обеспечения их безопасности.

    Государственный советник подчеркнул, что на сегодняшний день в Казахстане на институциональном и законодательном уровнях выстроена достаточно эффективная система защиты прав и безопасности детей. Во многом этому способствует принципиальная позиция Главы государства, который уделяет особое внимание вопросам защиты прав ребенка и обеспечения безопасности детей.

    По итогам совещания Ерлан Карин отметил важность координации проводимой работы и вовлечения в нее родительской общественности. Кроме того, Госсоветник указал на необходимость системного контроля со стороны уполномоченных государственных органов, руководства регионов по профилактике и превентивным мерам обеспечения комплексной безопасности детей и подростков. Как подчеркнул Госсоветник, вопрос безопасности детей является одним из ключевых показателей эффективности работы соответствующих госорганов.

    Теги:
    Акорда Госсоветник РК Дети Образование Ерлан Карин
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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