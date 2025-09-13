РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:22, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане задействуют робота для тушения опасных пожаров

    В Северо-Казахстанской области прошли практические занятия с личным составом пожарных по эксплуатации уникального пожарного робота — новейшей техники, которая уже стоит на вооружении спасателей региона, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

    В Казахстане задействуют робота для тушения опасных пожаров
    Фото: МЧС

    В ходе учений специалисты показали, как робот работает в реальных условиях, подробно рассказали о его возможностях и принципах управления. Особое внимание уделили демонстрации подачи воды через лафетный ствол с дистанционного пульта управления.

    В Казахстане задействуют робота для тушения опасных пожаров
    Фото: МЧС

    Робот используется для тушения пожаров в местах, где присутствует повышенная опасность для жизни человека — например, при угрозе взрыва или в зонах с вредными веществами. Он способен подавать огнетушащие вещества на безопасном расстоянии, минимизируя риск для пожарных.

    Ранее Kazinform выяснил, где и как именно используются роботы в Казахстане.

    Теги:
    МЧС Пожар Пожарные Роботы
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают