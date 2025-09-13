В Казахстане задействуют робота для тушения опасных пожаров
В Северо-Казахстанской области прошли практические занятия с личным составом пожарных по эксплуатации уникального пожарного робота — новейшей техники, которая уже стоит на вооружении спасателей региона, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.
В ходе учений специалисты показали, как робот работает в реальных условиях, подробно рассказали о его возможностях и принципах управления. Особое внимание уделили демонстрации подачи воды через лафетный ствол с дистанционного пульта управления.
Робот используется для тушения пожаров в местах, где присутствует повышенная опасность для жизни человека — например, при угрозе взрыва или в зонах с вредными веществами. Он способен подавать огнетушащие вещества на безопасном расстоянии, минимизируя риск для пожарных.
Ранее Kazinform выяснил, где и как именно используются роботы в Казахстане.