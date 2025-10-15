РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:27, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане временно отключат телевидение и радио

    Для обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводятся планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «Казтелерадио».

    телеканал, сми, телевидение
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — 16 октября 2025 года с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана, — говорится в сообщении компании.

    Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.

    Ранее планово-профилактические работы прошли в июле.

