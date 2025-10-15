В Казахстане временно отключат телевидение и радио

— 16 октября 2025 года с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана, — говорится в сообщении компании.