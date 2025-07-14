РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:02, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанцев предупредили об отключении радио и телевидения

    «Казтелерадио» предупредило о проведении планово-профилактических работ с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, передает агентство Kazinform.

    Телевизор, пульт, телевидение
    Фото: freepik.com

    Как отметили в «Казтелерадио», работы проводятся в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально.

    — 16 июля 2025 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана, — говорится в сообщении.

    Напомним, в Алматы временно прекратят вещание телеканалы и радиостанции из-за технических работ на телебашне Кок-Тобе.

    Теги:
    Связь, ТВ, IT Общество Телевидение
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают