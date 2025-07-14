Казахстанцев предупредили об отключении радио и телевидения

Как отметили в «Казтелерадио», работы проводятся в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально.

— 16 июля 2025 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана, — говорится в сообщении.

Напомним, в Алматы временно прекратят вещание телеканалы и радиостанции из-за технических работ на телебашне Кок-Тобе.