В Алматы временно отключат десятки телеканалов и радиостанций

Отключения запланированы в дневное время.

По данным АО «Казтелерадио», в связи с проведением внеплановых технических работ на радиотелевизионной станции «Алматы» (телебашня Кок-Тобе) с 15 по 18 июля 2025 года будут временные прерывания в трансляции теле- и радиоканалов.

График проведения работ:

15 июля 2025 года: с 08:00 до 17:00;

16 июля 2025 года: с 06:00 до 17:00;

17 июля 2025 года: с 08:00 до 17:00;

18 июля 2025 года: с 08:00 до 17:00.

В указанные часы будут временно недоступны:

Цифровые телеканалы: QAZAQSTAN, Хабар HD, 24KZ, BALAPAN, АBAI TV, Первый канал Евразия, Almaty, QAZSPORT HD, КТК, Астана TV, НТК, Седьмой канал, 31 канал, Жетысу и другие.

Радиостанции: QAZAQ RADIOSY, Шалқар, Жулдыз FM, Radio Monte Carlo, Europa Plus, Love Radio, Авторадио, Energy FM, Той Думан, Ретро FM Qazaqstan, Orda FM, ASPAN FM и другие.

Напомним, телевидение и радио не работали в Казахстане 30 апреля из-за планово-профилактических работ.