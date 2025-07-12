РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:53, 11 Июль 2025 | GMT +5

    В Алматы временно отключат десятки телеканалов и радиостанций

    В Алматы временно прекратят вещание телеканалы и радиостанции из-за технических работ на телебашне Кок-Тобе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Телебашню Кок-Тобе осветят в День Конституции
    Фото: акимат Алматы

    Отключения запланированы в дневное время.

    По данным АО «Казтелерадио», в связи с проведением внеплановых технических работ на радиотелевизионной станции «Алматы» (телебашня Кок-Тобе) с 15 по 18 июля 2025 года будут временные прерывания в трансляции теле- и радиоканалов.

    График проведения работ:

    • 15 июля 2025 года: с 08:00 до 17:00;
    • 16 июля 2025 года: с 06:00 до 17:00;
    • 17 июля 2025 года: с 08:00 до 17:00;
    • 18 июля 2025 года: с 08:00 до 17:00.

    В указанные часы будут временно недоступны:

    • Цифровые телеканалы: QAZAQSTAN, Хабар HD, 24KZ, BALAPAN, АBAI TV, Первый канал Евразия, Almaty, QAZSPORT HD, КТК, Астана TV, НТК, Седьмой канал, 31 канал, Жетысу и другие.
    • Радиостанции: QAZAQ RADIOSY, Шалқар, Жулдыз FM, Radio Monte Carlo, Europa Plus, Love Radio, Авторадио, Energy FM, Той Думан, Ретро FM Qazaqstan, Orda FM, ASPAN FM и другие.

    Напомним, телевидение и радио не работали в Казахстане 30 апреля из-за планово-профилактических работ.

    Теги:
    Общество Алматы Телевидение
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают