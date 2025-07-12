18:53, 11 Июль 2025 | GMT +5
В Алматы временно отключат десятки телеканалов и радиостанций
В Алматы временно прекратят вещание телеканалы и радиостанции из-за технических работ на телебашне Кок-Тобе, передает корреспондент агентства Kazinform.
Отключения запланированы в дневное время.
По данным АО «Казтелерадио», в связи с проведением внеплановых технических работ на радиотелевизионной станции «Алматы» (телебашня Кок-Тобе) с 15 по 18 июля 2025 года будут временные прерывания в трансляции теле- и радиоканалов.
График проведения работ:
- 15 июля 2025 года: с 08:00 до 17:00;
- 16 июля 2025 года: с 06:00 до 17:00;
- 17 июля 2025 года: с 08:00 до 17:00;
- 18 июля 2025 года: с 08:00 до 17:00.
В указанные часы будут временно недоступны:
- Цифровые телеканалы: QAZAQSTAN, Хабар HD, 24KZ, BALAPAN, АBAI TV, Первый канал Евразия, Almaty, QAZSPORT HD, КТК, Астана TV, НТК, Седьмой канал, 31 канал, Жетысу и другие.
- Радиостанции: QAZAQ RADIOSY, Шалқар, Жулдыз FM, Radio Monte Carlo, Europa Plus, Love Radio, Авторадио, Energy FM, Той Думан, Ретро FM Qazaqstan, Orda FM, ASPAN FM и другие.
Напомним, телевидение и радио не работали в Казахстане 30 апреля из-за планово-профилактических работ.