В Казахстане в двух ночных ДТП погибли 15 человек

13 сентября около 23:30 часов в Карагандинской области на автодороге «Караганда — Аягуз — Бугаз» вблизи села Шешенкара водитель автомобиля Ford Mondeo, следуя из города Каркаралинска в сторону города Караганды, при выполнении обгона в неустановленном месте выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Changan.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли 5 человек.

14 сентября около 01:39 часов в области Жетысу на автодороге «Алматы — Усть-Каменогорск» (479 км) произошло еще одно тяжелое ДТП. Водитель автомобиля Nissan Cefiro, двигаясь в южном направлении, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada ВАЗ, после чего допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Cobalt.

Фото: KазАвтоЖол

В результате аварии водитель Nissan Cefiro скончался на месте. В автомобиле Lada ВАЗ находились четыре человека, один пассажир погиб, еще один получил травмы и госпитализирован. В автомобиле Chevrolet Cobalt находились восемь человек, включая одного ребенка. По предварительным данным, все они скончались на месте происшествия.

В компании КазАвтоЖол отметили, что на обоих участках дороги дорожное покрытие ровное, дефектов и препятствий для движения транспортных средств не выявлено. Участок трассы «Алматы — Усть-Каменогорск» был введен в эксплуатацию после реконструкции в декабре 2024 года, выполненной в соответствии с нормативными требованиями. На автодороге «Караганда — Аягуз — Бугаз» ранее проведен средний ремонт, состояние покрытия также соответствует установленным стандартам.

Следует отметить, что после проведения ремонтных и реконструкционных работ фиксируется рост числа дорожно-транспортных происшествий. Пользуясь ровным покрытием и благоприятными условиями видимости, многие водители превышают скорость и нарушают правила дорожного движения, что приводит к трагическим последствиям.

— Призываем водителей к строгому соблюдению правил дорожного движения, особенно скоростного режима и правил обгона. Помните: надежность и качество дорожного полотна не могут гарантировать безопасность, если участники движения игнорируют требования ПДД. Жизнь и здоровье людей напрямую зависят от дисциплины, внимательности и ответственности каждого водителя, — подчеркнули в компании.

Напомним, 11 сентября, на автодороге в 90 км от села Сенек Каракияского района Мангистауской области произошло ДТП, в результате которого погибли 10 человек.

Водитель и еще два пассажира с различными травмами госпитализированы. Состояние всех трех пострадавших тяжелое.