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    20:51, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане увеличилась общая площадь введенного жилья

    За январь-май 2025 года в эксплуатацию введено 12 тысяч жилых зданий, из них 567 –многоквартирные дома, 11 430 индивидуальных и 16 общежитий, передает агентство Kazinform.

    новостройки, жилье
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Как сообщили в Бюро нацстатистики, общая площадь введенного жилья выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 6 021,3 тыс. кв. м, в том числе: 3 854,7 тыс. кв. м – многоквартирные дома 2 126,7 тыс. кв. м – индивидуальные дома.

    По объему введенного жилья лидируют: Астана – 1 505,4 тыс. кв. м, Алматы – 1 138,8 тыс. кв. м, Алматинская область – 463 тыс. кв. м.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост наблюдается в Туркестанской области (+25,5%), Шымкенте (+23,4%) и Алматинской области (+20,4%). 

    Большая часть жилья – 5663,3 тыс.кв.м или 94,1% сдана в эксплуатацию частными застройщиками, из них населением 2175,3 тыс.кв.м.

    В целом объем строительных работ за пять месяцев вырос на 15,4% и составил 2 001 млрд тенге. Рост зафиксирован в 18 регионах страны.

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    Теги:
    Нацбюро Жилье Строительство
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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