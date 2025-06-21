В Казахстане увеличилась общая площадь введенного жилья

Как сообщили в Бюро нацстатистики, общая площадь введенного жилья выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 6 021,3 тыс. кв. м, в том числе: 3 854,7 тыс. кв. м – многоквартирные дома 2 126,7 тыс. кв. м – индивидуальные дома.

По объему введенного жилья лидируют: Астана – 1 505,4 тыс. кв. м, Алматы – 1 138,8 тыс. кв. м, Алматинская область – 463 тыс. кв. м.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост наблюдается в Туркестанской области (+25,5%), Шымкенте (+23,4%) и Алматинской области (+20,4%).

Большая часть жилья – 5663,3 тыс.кв.м или 94,1% сдана в эксплуатацию частными застройщиками, из них населением 2175,3 тыс.кв.м.

В целом объем строительных работ за пять месяцев вырос на 15,4% и составил 2 001 млрд тенге. Рост зафиксирован в 18 регионах страны.

Ранее мы писали, какие банки Казахстана приостановили выдачу ипотеки.