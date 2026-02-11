В Казахстане утвердили размер фитр-садака
Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) установило размер фитр-садака на этот год в размере 735 тенге, передает агентство Kazinform.
Соответствующее решение было принято на заседании Президиума ДУМК, посвященном месяцу Рамазан. Как сообщил заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий Сансызбай Курбанулы, сумма рассчитана исходя из средней стоимости 2 килограммов муки по стране.
Фитр-садака также допускается выплачивать, ориентируясь на стоимость фиников или изюма. В частности, для состоятельных граждан рекомендуется выплата, эквивалентная 2 килограммам изюма (6400 тенге) либо 4 килограммам фиников (12 400 тенге).
Обязательное время выплаты фитр-садака — первый день праздника Ораза айт. Вместе с тем его можно начинать выплачивать с первого дня месяца Рамазан. Если по каким-либо причинам верующий не успел внести выплату вовремя, допускается сделать это и после праздничной молитвы.
— Размер фидьи (компенсационной выплаты) определяется стоимостью ежедневного питания одного человека (утренний и вечерний прием пищи). В этом году он установлен в размере 4000 тенге. Тем, кто не имеет возможности выплатить фидью, разрешается за каждый пропущенный день поста выплачивать сумму фитр-садака, — отметил заместитель председателя ДУМК.
В этом году Рамазан продлится 29 дней: пост начнется 19 февраля и завершится 19 марта. Праздник Ораза айт будет отмечаться 20 марта.
Ночь предопределения — Кадыр түн — приходится на ночь с 16 на 17 марта.
Отметим, что в прошлом году размер фитр-садака составлял 655 тенге.