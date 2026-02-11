В Казахстане утвердили размер фитр-садака

Соответствующее решение было принято на заседании Президиума ДУМК, посвященном месяцу Рамазан. Как сообщил заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий Сансызбай Курбанулы, сумма рассчитана исходя из средней стоимости 2 килограммов муки по стране.

Фитр-садака также допускается выплачивать, ориентируясь на стоимость фиников или изюма. В частности, для состоятельных граждан рекомендуется выплата, эквивалентная 2 килограммам изюма (6400 тенге) либо 4 килограммам фиников (12 400 тенге).

Обязательное время выплаты фитр-садака — первый день праздника Ораза айт. Вместе с тем его можно начинать выплачивать с первого дня месяца Рамазан. Если по каким-либо причинам верующий не успел внести выплату вовремя, допускается сделать это и после праздничной молитвы.

— Размер фидьи (компенсационной выплаты) определяется стоимостью ежедневного питания одного человека (утренний и вечерний прием пищи). В этом году он установлен в размере 4000 тенге. Тем, кто не имеет возможности выплатить фидью, разрешается за каждый пропущенный день поста выплачивать сумму фитр-садака, — отметил заместитель председателя ДУМК.

В этом году Рамазан продлится 29 дней: пост начнется 19 февраля и завершится 19 марта. Праздник Ораза айт будет отмечаться 20 марта.

Ночь предопределения — Кадыр түн — приходится на ночь с 16 на 17 марта.

Отметим, что в прошлом году размер фитр-садака составлял 655 тенге.