Когда начнутся Рамазан и Ораза айт в 2026 году

Начало месяцев по исламскому календарю (хиджре) определено на основе данных международных астрономических исследовательских центров.

В ДУМК отметили, что точные даты религиозных праздников могут измениться на один день в зависимости от фактического наблюдения новолуния.

Согласно утвержденному календарю, месяц Рамазан в 2026 году начнется 19 февраля, ночь предопределения (Ляйлятуль-кадр) — с 16 на 17 марта, праздник Ораза айт отметят 20 марта, а Курбан айт пройдет с 27 по 29 мая.

Отметим, что в этом году в Казахстане месяц Рамазан начался 1 марта, а ночь Қадір түні (Ляйлятуль-кадр) пришлась на ночь с 26 на 27 марта.