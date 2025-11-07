РУ
    19:05, 06 Ноябрь 2025

    Когда начнутся Рамазан и Ораза айт в 2026 году

    Духовное управление мусульман Казахстана утвердило календарь религиозных праздников на 2026 год, передает агентство Kazinform.

    Центральная мечеть города Астаны
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Начало месяцев по исламскому календарю (хиджре) определено на основе данных международных астрономических исследовательских центров.

    В ДУМК отметили, что точные даты религиозных праздников могут измениться на один день в зависимости от фактического наблюдения новолуния.

    Согласно утвержденному календарю, месяц Рамазан в 2026 году начнется 19 февраля, ночь предопределения (Ляйлятуль-кадр) — с 16 на 17 марта, праздник Ораза айт отметят 20 марта, а Курбан айт пройдет с 27 по 29 мая.

    Отметим, что в этом году в Казахстане месяц Рамазан начался 1 марта, а ночь Қадір түні (Ляйлятуль-кадр) пришлась на ночь с 26 на 27 марта.

