РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:08, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Защиту трудовых прав и соцобеспечение усилят в Казахстане

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования безопасных условий труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения», передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Фото: Nano Banana Pro

    Текст Закона публикуется в печати.

    Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в ряд кодексов и законов, регулирующих государственное управление, закупки и разрешительную систему, введение лицензирования деятельности по оказанию специальных социальных услуг, расширение полномочий маслихатов в части присвоения звания «Почетный гражданин». Закон также предусматривает внесение изменений в сферу государственных закупок касательно заключения договоров из одного источника при приобретении услуг по оценке потребности в специальных социальных услугах.

    Отметим, ранее Президент РК подписал закон о ратификации изменений в Конвенцию о гражданской авиации, а также закон о партнерстве Казахстана и МБРР.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Закон и право
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают