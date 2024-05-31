В Казахстане строится теплица, которая может стать крупнейшей в мире

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с президентом Агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» Александром Рудаковым сотрудничество в области сельского хозяйства. На повестке – совместные проекты по обеспечению агропродовольственной безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Следует отметить, что «ЭКО-культура» является одним из крупнейших агропромышленных холдингов по производству экологически чистых овощей закрытого грунта, имеющий 13-летнюю историю стабильного развития. За год объем произведенной им продукции превышает показатели в 300 тыс. тонн. В свою очередь, созданные в Казахстане инвестиционный климат и меры поддержки реального производства способствуют реализации на территории страны важных для экономики проектов.

Холдингом ведется строительство тепличного комплекса в Келесском районе Туркестанской области. На сегодня реализуется первый этап по созданию теплицы на территории в 51 га земли с объемом производства более 28 тыс. тонн томатов в год.

Участники встречи обсудили проект по расширению площади тепличного комплекса с охватом 500 га земли. Это позволит круглогодично выращивать свыше 240 тыс. тонн овощей. Производимая продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и экспортироваться за рубеж по уже отработанным каналам логистических и распределительных центров.

Первую очередь проекта планируется ввести в эксплуатацию до конца следующего года.

По словам Александра Рудакова, данная теплица по итогам реализации станет крупнейшей в мире. Предусмотрено создание 7 тыс. рабочих мест. Холдинг «ЭКО-культура» будет создавать конкурентные условия труда для местных жителей, а также вносить посильный вклад в развитие региона в рамках социальной ответственности.

Глава Правительства отметил важность развития агропромышленного комплекса.