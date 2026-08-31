В Казахстане сформировали пул из 215 инвестпроектов на $78,6 млрд

215 проектов на $78,6 млрд формируют новый инвестиционный цикл Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

В соответствии с Посланием Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительство формирует новый инвестиционный цикл. Акцент смещается на обрабатывающую промышленность, глубокую переработку, высокотехнологичные производства и локализацию выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Создается единая система сопровождения инвесторов

Действует трехуровневая система привлечения инвестиций, при которой регионы формируют перечни приоритетных проектов и ведут адресный поиск инвесторов. Внедрен Fast Track для ускоренного прохождения процедур, работает Национальная цифровая инвестиционная платформа. Следующий этап — развитие Kazakhstan Investment House на базе Kazakh Invest по принципу «одного окна».

Заключено 66 соглашений об инвестициях на 17,8 трлн теңге

Механизм соглашений действует для крупных проектов стоимостью свыше 32 млрд теңге. В том числе с начала 2026 года заключено 25 соглашений примерно на 4,4 трлн теңге в фармацевтике, энергетике, металлургии, АПК, инфраструктуре и здравоохранении.

Инвестиции в основной капитал выросли до 23,5 трлн теңге

С 2019 по 2025 год их объем увеличился в 1,9 раза. В обрабатывающей промышленности вложения выросли втрое — до 3 трлн теңге, а ее доля в общем объеме инвестиций достигла 12,7%.

Приток прямых иностранных инвестиций достиг $20,5 млрд

В 2025 году показатель вырос на 14,4%. Капитал все активнее направляется в несырьевые отрасли — обрабатывающую промышленность, финансовый сектор и связь.

173 млрд теңге инвестируют в новые фармпроизводства

В январе 2026 года одобрены соглашения по четырем новым проектам. Они предусматривают локализацию выпуска 356 наименований лекарственных средств и расширение собственного производства востребованных препаратов.

Крупные инвестиции направляются в глубокую переработку АПК

Проекты Dalian Hesheng Holdings, Fufeng Group и Tiryaki Agro предусматривают глубокую переработку пшеницы, кукурузы и зернобобовых культур. Новые производства ориентированы на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью для пищевой промышленности, фармацевтики и биотехнологий.

В Экибастузе формируется «Долина центров обработки данных»

Проект объединит инфраструктуру для облачных сервисов, вычислительных мощностей и искусственного интеллекта. Определен участок площадью 200 га возле Экибастузской ГРЭС-1 с возможностью расширения. Ожидаемый объем инвестиций составляет около $30 млрд, энергетическая мощность площадки — от 300 МВт до 1 ГВт.

Новый инвестиционный цикл направлен не только на увеличение объемов капитала, но и на изменение его структуры. Приоритет отдается локализации, глубокой переработке, развитию отечественных поставщиков и созданию производств с высокой добавленной стоимостью.

Ранее сообщалось, что инвестиции в Казахстане выросли до 11,5 трлн теңге за семь месяцев.