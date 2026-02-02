В Казахстане расширили скидки на ж/д билеты для разных возрастных категорий

АО «Пассажирские перевозки» расширяет социально ориентированные тарифные предложения для разных категорий граждан. Теперь пассажиры старше 60 лет могут путешествовать по стране со скидкой 25% на железнодорожные билеты. Для этого достаточно оформить новую дисконтную карту QURMET, которая действует на все поезда национального перевозчика и позволяет выбирать купе, плацкарт, сидячие вагоны без ограничений по месту. Карта стоит 3000 тенге и активна в течение года с момента приобретения.

Кроме того, национальный перевозчик внедрил еще одну дисконтную карту — KETTІK33. Она рассчитана на пассажиров в возрасте от 15 до 25 лет и дает право на скидку в размере 33% при оформлении билетов на верхние места купейных вагонов и сидячие вагоны по всем направлениям. Карта стоит 3000 тенге и активна в течение года с момента приобретения.

Стоит отметить, что карты являются именными и передача третьим лицам запрещена. Оформить их можно только лично в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки» на железнодорожных вокзалах.

При этом необходимо предъявить удостоверение личности, адрес электронной почты (необязательно) и номер мобильного телефона. Воспользоваться картой можно при офлайн-покупке билетов в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки», а также при онлайн-покупке исключительно через сайт bilet.railways.kz. При приобретении билетов в популярных БВУ скидка по дисконтной карте не предоставляется.

Скидка предоставляется ежегодно в установленный период за исключением праздничных и каникулярных дат, в которые действие дисконтных карт не распространяется:

с 20 по 29 марта 2026 г.;

с 25 по 30 декабря 2026 г.;

с июня по август.

Ранее сообщалось, что предприятиям компенсируют 50% расходов на ж/д перевозки по Казахстану.