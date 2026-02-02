В Казахстане расширили скидки на ж/д билеты для разных возрастных категорий
Теперь казахстанцы старше 60 лет могут путешествовать по стране со скидкой 25% на железнодорожные билеты, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «Пассажирские перевозки».
АО «Пассажирские перевозки» расширяет социально ориентированные тарифные предложения для разных категорий граждан. Теперь пассажиры старше 60 лет могут путешествовать по стране со скидкой 25% на железнодорожные билеты. Для этого достаточно оформить новую дисконтную карту QURMET, которая действует на все поезда национального перевозчика и позволяет выбирать купе, плацкарт, сидячие вагоны без ограничений по месту. Карта стоит 3000 тенге и активна в течение года с момента приобретения.
Кроме того, национальный перевозчик внедрил еще одну дисконтную карту — KETTІK33. Она рассчитана на пассажиров в возрасте от 15 до 25 лет и дает право на скидку в размере 33% при оформлении билетов на верхние места купейных вагонов и сидячие вагоны по всем направлениям. Карта стоит 3000 тенге и активна в течение года с момента приобретения.
Стоит отметить, что карты являются именными и передача третьим лицам запрещена. Оформить их можно только лично в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки» на железнодорожных вокзалах.
При этом необходимо предъявить удостоверение личности, адрес электронной почты (необязательно) и номер мобильного телефона. Воспользоваться картой можно при офлайн-покупке билетов в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки», а также при онлайн-покупке исключительно через сайт bilet.railways.kz. При приобретении билетов в популярных БВУ скидка по дисконтной карте не предоставляется.
Скидка предоставляется ежегодно в установленный период за исключением праздничных и каникулярных дат, в которые действие дисконтных карт не распространяется:
- с 20 по 29 марта 2026 г.;
- с 25 по 30 декабря 2026 г.;
- с июня по август.
Ранее сообщалось, что предприятиям компенсируют 50% расходов на ж/д перевозки по Казахстану.