    08:43, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Предприятиям компенсируют 50% расходов на ж/д перевозки по Казахстану

    В Казахстане расширены инструменты государственной поддержки отечественного производства, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и строительства.

    Фото: qazindustry.gov.kz.

    Внесены изменения в «Правила оказания мер государственного стимулирования промышленности, направленных на продвижение обработанных товаров, работ и услуг казахстанского происхождения на внутренний рынок».

    — В соответствии с поправками отечественным предприятиям предоставляется возмещение до 50% затрат на транспортировку приоритетных товаров железнодорожным транспортом внутри страны. Максимальный размер компенсации составляет до 10 тысяч месячных расчётных показателей (43,25 млн тенге). Ранее меры государственной поддержки внутренних железнодорожных перевозок в республике не применялись, — отметили в ведомстве.

    Нововведение направлено на снижение транспортных издержек производителей, повышение конкурентоспособности казахстанской продукции и стимулирование роста казахстанского содержания.

    Кроме того, в пять раз увеличен размер компенсации затрат на международную сертификацию продукции. Если ранее государством возмещалось до 3 000 МРП, то теперь — до 15 000 МРП, что составляет порядка 65 млн тенге. Наличие международных сертификатов позволяет казахстанским компаниям участвовать в тендерных процедурах транснациональных структур и расширять экспортные возможности.

    Также внесены изменения в «Правила предоставления мер государственного стимулирования промышленности, направленных на повышение производительности труда субъектов промышленно-инновационной деятельности». Смягчены требования по налоговой динамике: теперь условие ежегодного роста налоговых отчислений не распространяется на предприятия, зарегистрированные менее семи лет назад (ранее — менее трёх лет). Это учитывает реальные сроки выхода новых производств на проектную мощность и расширяет доступ к государственной поддержке для более широкого круга компаний.

    Главной целью инициированных Министерством промышленности и строительства изменений является усиление государственной поддержки казахстанских товаропроизводителей и повышение конкурентоспособности экономики.

    Национальным оператором по оказанию мер государственного стимулирования, направленных на повышение производительности труда и продвижение продукции на внутренний рынок, является QazIndustry. По итогам 2025 года центром возмещены затраты субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму свыше 1 млрд 436 млн тенге, государственную поддержку получили порядка 60 предприятий.

     

