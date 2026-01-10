Раскрываемость особо тяжких преступлений достигла 98% — МВД РК об итогах 2025 года

Министр внутренних дел Ержан Саденов отметил, что прошедший год стал важным этапом в укреплении правопорядка и общественной безопасности.

Фото: Polisia.kz

— Прошлый год стал этапом практического утверждения принципа «Закон и Порядок», объявленного Главой государства. В его развитие в министерстве был объявлен Год профилактики, и это позволило сместить акцент с реагирования на предупреждение правонарушений. Системная профилактика доказала свою эффективность и стала основой устойчивого снижения преступности, — подчеркнул Ержан Саденов, открывая заседание Коллегии.

По его словам, благодаря системной профилактической и оперативной работе в 2025 году в стране зафиксировано снижение уровня преступности более чем на 6 тысяч преступлений.

Отмечается существенное сокращение по тяжким и особо тяжким преступлениям, включая убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, разбои, грабежи, кражи, хулиганства и др. Также отмечается снижение преступности в общественных местах и на улицах, а также уменьшение числа преступлений с применением оружия и повторных правонарушений, совершаемых ранее судимыми лицами. Улучшена раскрываемость по всем видам преступлений, в том числе по особо тяжким — до 98%. Раскрыто более 2,7 тыс. преступлений прошлых лет.

В МВД сообщили, что в 2025 году полицией задержано свыше 1,6 тыс. лиц, находившихся в розыске, а также установлено местонахождение и возвращены в семьи более 20 тысяч пропавших граждан.

— Обеспечено восстановление прав потерпевших: в целом организовано возмещение ущерба на сумму порядка 60 млрд тенге. Пресечено более 17 млн административных правонарушений, что позволило остановить противоправные действия на ранней стадии — до того, как они могли перерасти в тяжкие последствия. Более 9 тысяч детей и подростков охвачены программами наставничества, спорта и профилактики. Эти меры рассматриваются как ключевой инструмент снижения рисков вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. Задержано более 23 тысяч водителей за пьяное вождение, что позволило предотвратить сотни трагедий на дорогах, — сообщили в ведомстве.

Усилена работа по противодействию организованной и транснациональной преступности:

возбуждено 78 уголовных дел по фактам создания и руководства организованными преступными группами, в том числе 10 — по транснациональным каналам;

к уголовной ответственности привлечены 299 лидеров и участников преступных сообществ;

из незаконного оборота изъято свыше 2,5 тыс. единиц оружия.

Принятые меры позволили ликвидировать устойчивые каналы финансирования и снабжения преступных групп.

В сфере противодействия наркопреступности реализован комплекс мер:

увеличены объемы изъятых из незаконного оборота наркотических средств до 31,7 тонны;

ликвидированы 109 нарколабораторий, в том числе 13 — по производству «синтетики».

По поручению Главы государства утвержден новый Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026–2028 годы, направленный на дальнейшее усиление профилактики, пресечения и реабилитационных мер.

Продолжается работа по противодействию киберпреступности и интернет-мошенничеству:

заблокировано 84,5 млн мошеннических звонков;

ликвидированы 13 call-центров, в том числе за рубежом;

расследуются 56 уголовных дел в отношении пособников интернет-мошенников по фактам «дропперства»;

подписана Конвенция ООН по противодействию киберпреступности.

В сфере уголовно-исполнительной системы министр подчеркнул, что впервые в истории страны «с нуля» построена новая колония в рамках государственно-частного партнерства, и указал на необходимость продолжения этой работы, а также завершения разработки Концепции развития пенитенциарной системы на 2026–2030 годы, укрепления контролерского состава и повышения уровня трудозанятости осужденных.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Казахстана назначили новых руководителей департаментов полиции.