РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:07, 14 Январь 2026 | GMT +5

    В Казахстане продолжают изымать оружие, похищенное при январских событиях

    Министерством внутренних дел проводится системная работа по обеспечению правопорядка, в том числе изъятие из незаконного оборота оружия и боеприпасов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    В Казахстане продолжают изымать оружие, похищенное при январских событиях
    Фото: МВД РК

     С 9 по 12 января в стране проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Қару».

    По итогам мероприятия, из незаконного оборота изъято 340 единиц оружия, а также свыше 2 тысяч боеприпасов и 10 взрывных устройств. Также изъято 14 единиц криминального оружия, из них 8 единиц оружия похищенных в ходе январских событий и 6 единиц ранее утерянного.

    В числе изъятого криминального оружия, 31 нарезное и 225 гладкоствольных, а также служебная экипировка.

    Проверены удаленные фермерских хозяйств, в которых изъято 70 единиц огнестрельного оружия.

    Жителями страны добровольно сдано 35 единиц оружия.

    — Министерство внутренних дел РК напоминает, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности. Призываем граждан проявить сознательность и внести свой вклад в обеспечение общественной безопасности, сдав оружие не имеющее законного основания для хранения, — говорится в сообщении ведомства.

    Ранее полицейские Алматинской области обнаружили оружие, похищенное во время январских событий.

    Теги:
    МВД РК Январские события Оружие
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают