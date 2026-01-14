В Казахстане продолжают изымать оружие, похищенное при январских событиях

С 9 по 12 января в стране проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Қару».

По итогам мероприятия, из незаконного оборота изъято 340 единиц оружия, а также свыше 2 тысяч боеприпасов и 10 взрывных устройств. Также изъято 14 единиц криминального оружия, из них 8 единиц оружия похищенных в ходе январских событий и 6 единиц ранее утерянного.

В числе изъятого криминального оружия, 31 нарезное и 225 гладкоствольных, а также служебная экипировка.

Проверены удаленные фермерских хозяйств, в которых изъято 70 единиц огнестрельного оружия.

Жителями страны добровольно сдано 35 единиц оружия.

— Министерство внутренних дел РК напоминает, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности. Призываем граждан проявить сознательность и внести свой вклад в обеспечение общественной безопасности, сдав оружие не имеющее законного основания для хранения, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее полицейские Алматинской области обнаружили оружие, похищенное во время январских событий.