Под мостом в Алматы нашли схрон с украденным во время январских событий оружием

Скрытое помещение выявили в ходе оперативных мероприятий сотрудники ДП Алматинской области на территории Алматы под автомобильным мостом через Большой Алматинский канал.

– Внутри обнаружен схрон, в котором находилось гладкоствольное ружьe 12-го калибра. Проведенная проверка показала, что данное оружие числится похищенным из оружейного магазина в январе 2022 года в Алматы, – сообщили в ДП Алматинской области.

По факту возбуждено уголовное дело.

Полиция совместно с прокуратурой проводит необходимые следственные действия для установления причастных лиц и всех обстоятельств сокрытия оружия.

Напомним, во время республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Участок» в Казахстане обнаружено 12 тайников с оружием и боеприпасами, из незаконного оборота изъято около 50 единиц оружия, более 500 патронов и 6 взрывных устройств. Полиция также проверила свыше 21 тысячи владельцев гражданского оружия, привлекла более 400 человек к административной ответственности.



