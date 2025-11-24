РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:36, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане пресечена деятельность финпирамиды «ELL QUATY»

    Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды «ELL QUATY» под видом потребительского кооператива, передает агентство Kazinform.

    а
    кадр из видео

    Как сообщили в АФМ, организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив «HALYK QUATY», убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.

    — Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ «народного кооператива», используя лозунг «Счастье в каждую семью!». После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK» кооператив был переименован в «ELL QUATY», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путевок «Солнечная Турция».

    — С целью легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на свое имя ТОО «QAZ INFO MARKET», на счета которого выводил средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались. В результате в пирамиду вовлечено свыше 1,5 тысячи вкладчиков, которые вложили 6,8 млрд тенге, — пояснили в АФМ.

    Организатор помещен под стражу. Расследование продолжается.

    Как не стать жертвой аферистов и, как определять признаки финансовых пирамид - читайте здесь.

    Теги:
    АФМ Финансовая пирамида Задержания
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают