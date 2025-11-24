В Казахстане пресечена деятельность финпирамиды «ELL QUATY»

Как сообщили в АФМ, организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив «HALYK QUATY», убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.

— Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ «народного кооператива», используя лозунг «Счастье в каждую семью!». После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK» кооператив был переименован в «ELL QUATY», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путевок «Солнечная Турция».

— С целью легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на свое имя ТОО «QAZ INFO MARKET», на счета которого выводил средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались. В результате в пирамиду вовлечено свыше 1,5 тысячи вкладчиков, которые вложили 6,8 млрд тенге, — пояснили в АФМ.

Организатор помещен под стражу. Расследование продолжается.

Как не стать жертвой аферистов и, как определять признаки финансовых пирамид - читайте здесь.