В Казахстане предложили внедрить международные стандарты качества сельхозпродукции

По словам парламентария несмотря на рост инвестиций в агропромышленный комплекс и позитивную динамику отрасли, базовый показатель стабильности — безопасность продовольствия все еще вызывает серьезные вопросы. В условиях, когда государство активно усиливает аграрный потенциал, именно несистемное решение вопросов контроля, качества и безопасности животноводческой продукции может стать препятствием для обеспечения населения качественными продуктами и подорвать доверие к продовольственной политике страны.

— На данный момент основными вопросами остаются слабый ветеринарный контроль, нерегулярность проверок и недостаток лабораторных мощностей, а также отсутствие нормативов для кормов и контроля кормовой базы, включая регулирование максимально допустимого уровня. Ситуацию усугубляет рост антимикробной резистентности — глобальной угрозы, усиливающейся из-за слабого мониторинга. Все это сопровождается рисками для здоровья населения, такими как аллергии, гормональные нарушения и воздействие на иммунитет, а также непрозрачностью рынка, поскольку потребители фактически не имеют доступа к результатам проверок, — отметила Бибигуль Жексенбай.

Сенатор также отметила, что международная практика — особенно в ЕС, странах ОЭСР и структурах ООН — основывается на строгом контроле качества продукции животного происхождения: от запрета гормонов роста и профилактического применения антибиотиков до обязательной аккредитации лабораторий, прозрачного мониторинга и системы отслеживания «корм животное — продукт». В развитых странах действует открытый учет, строгие нормативы остаточных веществ и цифровые системы маркировки.