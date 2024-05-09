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    07:30, 09 Май 2024 | GMT +6

    В Казахстане празднуют День Победы

    День Победы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне празднуют казахстанцы, передает агентство Kazinform.

    Это праздник, посвященный победе над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этот день в 1.00 по московскому времени был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

    Примечательно, что в некоторых странах бывшего СССР День Победы приобрел собственные уникальные черты и новое название. В частности, с 1999 года в Республике Узбекистан День Победы празднуют как День памяти и почести. А в Республике Армения День Победы получил название День победы и мира. Праздник практически во всех отмечающих его странах является выходным днем.

    Торжественные мероприятия в честь знаменательной даты начались 8 мая.

    Глава государства возложил цветы к монументу «Отан Ана» в Астане и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

    Затем президентский оркестр исполнил Государственный Гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.

    По всей республике проходят церемонии возложения цветов к памятникам, мемориальным доскам, монументам героев войны.

    Во всех регионах Казахстана проходит акция «Ардагерлерге тағзым»  в целях оказания помощи и поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, в них принимает участие более 4,5 тысячи волонтеров. 

    В конце апреля депутаты Парламента РК одобрили поправки в закон, предусматривающие присвоение ордену «Айбын» имен героев войны Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева. Президент подписал эти поправки в закон о госнаградах. 

     

    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Праздник День Победы 9 Мая Ветераны
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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