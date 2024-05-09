В Казахстане празднуют День Победы

79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне празднуют казахстанцы, передает агентство Kazinform.

Это праздник, посвященный победе над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этот день в 1.00 по московскому времени был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Примечательно, что в некоторых странах бывшего СССР День Победы приобрел собственные уникальные черты и новое название. В частности, с 1999 года в Республике Узбекистан День Победы празднуют как День памяти и почести. А в Республике Армения День Победы получил название День победы и мира. Праздник практически во всех отмечающих его странах является выходным днем.

Торжественные мероприятия в честь знаменательной даты начались 8 мая.

Глава государства возложил цветы к монументу «Отан Ана» в Астане и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Затем президентский оркестр исполнил Государственный Гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.

По всей республике проходят церемонии возложения цветов к памятникам, мемориальным доскам, монументам героев войны.

Во всех регионах Казахстана проходит акция «Ардагерлерге тағзым» в целях оказания помощи и поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, в них принимает участие более 4,5 тысячи волонтеров.

В конце апреля депутаты Парламента РК одобрили поправки в закон, предусматривающие присвоение ордену «Айбын» имен героев войны Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева. Президент подписал эти поправки в закон о госнаградах.