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    20:10, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Благотворительная акция «Ардагерлерге тағзым» стартует в Казахстане

    День Победы
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    В акции «Ардагерлерге тағзым», которая стартует 1 мая во всех регионах Казахстана в целях оказания помощи и поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, примет участие более 4,5 тысячи волонтеров, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    В рамках акции «Ардагерлерге тағзым», а также акций «Jas niet», «Помоги ближнему» и других планируется посещение свыше 1000 ветеранов и тружеников тыла с вручением памятных подарков.

    Волонтерами будут организованы рейды по уборке домов и дворов одиноко проживающих ветеранов и тружеников тыла. 

    Также с 1 по 9 мая во всех регионах Казахстана пройдет онлайн-челлендж «Жеңімпаздар тарихы», посвященный празднованию Дня Победы.

     

    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Минкультуры и информации День Победы Благотворительность Волонтеры Волонтерство
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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