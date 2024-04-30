Благотворительная акция «Ардагерлерге тағзым» стартует в Казахстане

В акции «Ардагерлерге тағзым», которая стартует 1 мая во всех регионах Казахстана в целях оказания помощи и поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, примет участие более 4,5 тысячи волонтеров, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

В рамках акции «Ардагерлерге тағзым», а также акций «Jas niet», «Помоги ближнему» и других планируется посещение свыше 1000 ветеранов и тружеников тыла с вручением памятных подарков.

Волонтерами будут организованы рейды по уборке домов и дворов одиноко проживающих ветеранов и тружеников тыла.

Также с 1 по 9 мая во всех регионах Казахстана пройдет онлайн-челлендж «Жеңімпаздар тарихы», посвященный празднованию Дня Победы.