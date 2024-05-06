Почему степеням ордена «Айбын» присвоили имена Нурмагамбетова, Момышулы и Кошкарбаева

В конце апреля депутаты Парламента РК одобрили поправки в закон, предусматривающий присвоение ордену «Айбын» имен казахстанских национальных героев. Такую инициативу выдвинул Глава государства в прошлом году на Национальном курултае в Туркестане. 26 апреля Президент подписал эти поправки в закон о госнаградах. Депутат Мажилиса Парламента РК Ермурат Бапи в беседе с аналитическим обозревателем Kazinform объяснил значение присвоения ордена «Айбын» I степени имени Сагадата Нурмагамбетова, ордена «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы, ордена «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева.

Депутат Мажилиса Ермурат Бапи отметил, что ни в одной стране мира нет такой традиции, разделяющей три степени одного ордена на трех героев.

- Присвоение трем степеням ордена имен казахстанских героев имеет символическое значение для нашей страны - нигде в мире нет традиции разделять один орден разных степеней на трех героев. Например, в России орден Кутузова или орден Суворова (оба ордена имеет три степени – прим. ред.) - все степени этих орденов носят имя одного и того же человека. В Турции тоже есть орден имени Ататюрка (имеет четыре степени – прим. ред.), - сказал Ермурат Бапи.

Депутат назвал решение Президента Касым-Жомарта Токаева символичным и правильным.

Фото: Kazinform

- Много славных казахских героев. Не получится назвать ордена именами каждого героя. Поэтому это решение Президента очень символично, – добавил он.

Тем не менее, некоторые казахстанцы задались вопросом, почему ордену «Айбын» первой степени не присвоено имя Бауыржана Момышулы. Ермурат Бапи объяснил, как распределяли имена героев по каждой из степеней. Ордену первой степени присвоено имя Сагадата Нурмагамбетова, потому что он - первый генерал армии казахского происхождения. В Казахстане генералов армии всего двое. Один - Сагадат Нурмагамбетов, другой - Мухтар Алтынбаев. Поэтому, присвоение I степени имени Сагадата Нурмагамбетова не должно оспариваться, так как он присуждается только высшему командному составу.

- Есть причина, по которой ордену «Айбын» второй степени было присвоено имя Бауыржана Момышулы. Бауыржан Момышулы был майором, когда он был командиром боевой дивизии, а затем подполковником. А орден «Айбын» второй степени – награда, присуждаемая офицерам среднего звена. Соответственно, орден III степени вручается младшим офицерам, а Рахимжан Кошкарбаев в годы войны имел звание капитана, поэтому ордену «Айбын» третьей степени и присвоено его имя, - пояснил спикер.

Также мажилисмен отметил, что мы не должны сравнивать героев между собой.

- Нет смысла сомневаться в этом вопросе. Конечно, по сравнению с Сагадатом Нурмагамбетовым, литературная личность Бауыржана Момышулы получила широкое признание в обществе. И можно подумать, что он «величее» Сагадата Нурмагамбетова. Если бы тогда о Сагадате Нурмагамбетове активно говорили писатели, он мог бы стать полководцем мирового класса. Исторически сложилось так, что присвоение ордену «Айбын» первой степени имя Сагадата Нурмагамбетова – закономерность. Ведь именно он создал вооруженные силы Казахстана во время независимости, он сформировал структуры от спецназа до больших воинских соединений. Присвоение имени Бауыржана Момышулы ордену «Айбын» II степени никак не снижает его ранга, - подчеркнул спикер.

Депутат отметил, что этот орден, имеющий три степени, следует рассматривать как справедливую оценку новейшей истории Казахстана, истории Второй мировой войны.

Кроме того, Ермурат Бапи предложил повысить патриотизм молодежи и в дальнейшем присваивать имена героев и другим орденам.

- Это первые ордена, названные в честь героев. Если говорить о патриотизме страны, особенно молодежи, то мы должны прославлять также Кабанбая, Богенбая батыров, начиная от Керея и Жанибека, которые боролись за сохранение нашей земли, заканчивая признанными в нашей стране Абылайхана и Абулхаира. Наша задача - ценить наших героев. Казахская пословица гласит: «Не говори, что нет врага, он за скалой». Если наступит какой-то зловещий день, должна быть награда в честь героев, которая будет стимулом, мотивацией для граждан, защищающих нашу страну, – резюмировал депутат.

Напомним, в 2023 году на Национальном курултае в Туркестане, Президент Касым-Жомарт Токаев предложил назвать три степени ордена «Айбын» в честь национальных героев. На Курултае в этом году этот вопрос также вынесли на обсуждение. По мнению Главы государства, это будет способствовать укреплению патриотизма и национальной идентичности.

Фото: Акорда

- У нас есть почетный орден «Айбын», который вручается военнослужащим и сотрудникам других силовых органов. Считаю целесообразным присвоить различным степеням данного ордена имена Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахимжана Кошкарбаева. Тем самым, мы сделаем еще один важный шаг в деле восстановления исторической справедливости и увековечения памяти о доблести наших воинов. Уверен, данное решение наполнит эти награды героическим духом наших прославленных соотечественников и вдохновит их кавалеров на беззаветное служение Родине, - сказал Токаев на Национальном курултае 15 марта.

Тогда же Президент отметил, что в настоящее время предпринимаются меры по совершенствованию системы государственных наград, которыми занимается республиканская комиссия. Соответствующий закон был принят 25 апреля депутатами Сената Парламента. Депутаты единогласно проголосовали за одобрение поправок в закон «О государственных наградах РК». А затем он был подписан Главой государства. Принятие этого закона дает возможность увековечить память о боевых подвигах национальных героев, а также будет способствовать укреплению общенационального сознания, казахстанской гражданской идентичности и развитию военно-патриотического воспитания.