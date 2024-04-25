Сенат одобрил присвоение степеням ордена «Айбын» имен Нурмагамбетова, Момышулы и Кошкарбаева

Сенат одобрил Закон «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

- Закон направлен на совершенствование государственной наградной системы и предусматривает присвоение различным степеням ордена «Айбын» имён героев Второй мировой войны. А именно, предлагается ордену «Айбын» I степени присвоить имя Сагадата Нурмагамбетова, ордену «Айбын» II степени присвоить имя Бауыржана Момышулы и ордену «Айбын» III степени присвоить имя Рахымжана Кошкарбаева, - сказал сенатор Андрей Лукин, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Депутат добавил, что закон внесет свой вклад в увековечивание памяти о воинской доблести прославленных героев, укреплению общенационального сознания, казахстанской гражданской идентичности, а также развитию военно-патриотического воспитания.

Было отмечено, что целями закона, инициированного депутатами Парламента Республики Казахстан, являются совершенствование государственной наградной системы, исполнение поручения Президента Республики Казахстан К.Токаева, данного на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» 15 марта 2024 года.