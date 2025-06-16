В Казахстане планируют ввести в строй 19 млн квадратных метров жилья в этом году

Промышленность остается основным драйвером экономического роста: по итогам 2024 года ее доля в ВВП составила 25,7%. За январь — май 2025 года отрасль выросла на 6,4%. Однако темпы снижаются — еще месяц назад прирост был 6,6%. Главная причина — замедление в обрабатывающей промышленности, несмотря на рост добычи. Снижение индекса промышленного производства фиксируется в трех регионах: Восточно-Казахстанской области (90,4%), Улытау (96,2%) и Костанайской (97,6%).

Отставание от планов в обработке связано прежде всего с металлургией, которая занимает 40% в структуре обрабатывающей промышленности. На совещании также рассмотрели потенциал роста в других сегментах — машиностроении, пищевой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Еще одна отрасль с активным темпом роста — строительство. При росте в 15,4% за 5 месяцев объем работ составил 2 трлн тенге. Однако в двух регионах — Атырауской и Улытауской областях — фиксируется отставание. В Атырау (43,2% от плана) темпы снизились из-за приостановки работ на заводе в рамках проекта ТШО, в Улытау (78,4%) — из-за сокращения строительства и ремонта объектов в горнодобывающей сфере.

В секторе жилищного строительства стоит задача ввести в строй в этом году 19 млн квадратных метров жилья. За 5 месяцев уже введено в эксплуатацию 6 млн кв. м жилья, что на 5,7% выше января-мая 2024 года.

— Наша цель — достичь 6% роста ВВП в этом году. Для этого все отрасли реального сектора должны работать в соответствии с установленными индикаторами. Необходимо оперативно устранять административные барьеры и разработать для каждой отрасли с замедлением темпов четкие помесячные планы, чтобы компании нарастили выпуск продукции, — отметил Серик Жумангарин.

Ранее сообщалось, что объем производства легкой промышленности Казахстана вырос на 2,6%.