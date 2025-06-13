Объем производства легкой промышленности Казахстана вырос на 2,6%

— С начала года объём производства отрасли вырос на 2,6%. Это не просто цифры — это результат системной работы, инвестиций, кооперации и огромного труда наших специалистов.Лёгкая промышленность тесно связана с торговлей, и в современных условиях роль внутреннего рынка, устойчивого потребления и импортозамещения возрастает. Наша общая задача — поддерживать отечественного производителя, развивать внутренний и внешний сбыт, расширять полочное пространство для казахстанской продукции, — отметил спикер.

Также Асет Нусупов добавил, что не менее 20% торговых площадей в объектах, получивших господдержку, должны быть отведены под отечественные непродовольственные товары — это принципиальное решение в интересах отрасли.

Ранее мы писали, что три тысячи новых рабочих мест было создано в легкой промышленности Казахстана.