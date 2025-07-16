В Казахстане оцифровывают кладбища: в базе уже 750 тысяч захоронений

Проблема сохранения исторической памяти и ухода за местами захоронения особенно актуальна для тех, кто по разным причинам покинул родные края и не может регулярно навещать могилы близких. В интервью агентству Kazinform директор департамента информационных технологий ТОО «KazAeroSpace» Айгерим Альмурзаева сообщила, что на сегодняшний день в базе проекта собрано свыше 750 тысяч оцифрованных могил по всей стране. Работы охватывают десятки населенных пунктов, включая такие крупные города, как Алматы, Астана, Шымкент, Атырау, Караганда и Талдыкорган.

Как все начиналось

— Мы часто слышали истории о том, как люди приезжали на родину спустя годы и не могли найти захоронения своих родственников. Кто-то не помнит точное место, кто-то не может часто приезжать из-за расстояния. А иногда просто некому ухаживать за могилой — и это становится личной болью. Так родилась идея: провести оцифровку кладбищ, чтобы каждый мог найти нужную информацию онлайн, заказать уход за могилой и в будущем собрать свое родословное древо, — говорит А. Альмурзаева.

Оказалось, что тема цифровизации кладбищ действительно востребована, как со стороны общества, так и со стороны государства. Это частный проект: все расходы на оцифровку, разработку платформы и формирование команды компания покрывает самостоятельно.

— В планах запустить функцию построения шежире — цифрового родословного древа. Мы верим, что технологии должны помогать сохранять память и объединять поколения, — сказала Альмурзаева.

Как собираются данные

Работа над проектом началась в 2022 году. Первые данные команда собирала вручную — без полевых специалистов, включая гендиректора, выезжая на кладбища, фотографируя памятники, отмечая координаты. Сейчас в системе уже более 750 000 оцифрованных захоронений по всей стране. Охвачены Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Актобе, Атырау, Кокшетау, Караганда, Талдыкорган, Павлодар, Семей, Тараз, Усть-Каменогорск, Уральск, Экибастуз, Кызылорда, Туркестан, Конаев, Аксу, Ленгер, Жетысай, Кентау, Сатпаев, Арысь, Темиртау и другие.

Все данные берутся исключительно с надгробий, находящихся в открытом доступе. Полевые сотрудники фотографируют памятники, фиксируют координаты, делают первичную загрузку в базу, затем данные проходят модерацию — вносятся ФИО, даты, местоположение, фото. Каждое захоронение имеет точную геопривязку, и пользователь может найти его на карте и дойти как по обычной навигации. Первым поддержку оказал акимат Астаны, которая стала первым оцифрованным городом. Позже подключилось ДУМК.

— На местах встречаются сложные ландшафты, разрушенные или неразборчивые надгробия, отсутствие структуры кладбищ. Еще одна проблема — надписи на старых надгробиях. Некоторые выполнены арабской вязью или повреждены временем. Однако на текущем этапе, ввиду ограниченных ресурсов, мы не привлекали специалистов-лингвистов или историков для расшифровки подобных надписей. Такие захоронения все равно попадают в базу, но остаются не атрибутированными — то есть без ФИО и дат. Сейчас у нас более 43 000 таких захоронений, которые уже загружены и ожидают дополнительной модерации. Они не отображаются в поиске, но хранятся в системе и будут постепенно обрабатываться, — уточнила спикер.

Ранее в Алматы запустили проект «Алматының тарихи жады» (Историческая память Алматы), который объединяет памятники, мемориалы, исторические улицы и места захоронений выдающихся казахстанцев в онлайн карту.

Напомним, что в Правительстве планируют ввести штрафы за продажу мест на кладбищах. Каждому умершему или бездомному должен предоставляться бесплатный участок для захоронения площадью не менее шести квадратных метров.