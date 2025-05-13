В Алматы запустили цифровой маршрут по местам памяти великих казахстанцев

Теперь любой желающий может найти на карте места захоронений выдающихся казахстанцев, памятники, мемориалы и исторические улицы города, на которых жили и творили известные писатели, ученые, артисты и другие выдающиеся личности.

Фото: Камшат Абдирайым/Kazinform

Также доступна функция построения маршрута для туристических прогулок по этим знаковым локациям.

Описание объектов на онлайн карте 2GIS представлено на казахском, русском и английском языках.

Фото: Kazinform

Особое внимание в проекте уделено культуре зиярата — осмысленного и уважительного посещения могил выдающихся личностей. Центральное кладбище, Кенсай-1 и Кенсай-2 теперь включены в цифровой маршрут памяти как «музеи под открытым небом». Здесь покоятся такие знаковые фигуры, как Бауыржан Момышулы, Талгат Бегельдинов, Куляш Байсеитова, Ахмет Жубанов, Мухтар Ауэзов, Касым Аманжолов, Шакен Айманов и многие другие.

Фото: Камшат Абдирайым/Kazinform

— В развитых странах кладбища, на которых покоятся выдающиеся исторические личности, включаются в туристические маршруты. Например, в Париже туристы посещают Пер-Лашез, чтобы поклониться могилам Пиаф, Бальзака и Моррисона. В Вене и Праге усыпальницы великих композиторов входят в каждый культурный маршрут. В Лондоне кладбище Хайгейт стало не просто местом памяти, а символом уважения к интеллектуальному наследию. Алматы как культурная столица страны стала домом для национальной элиты — великих личностей, чьи имена известны всему миру. Теперь их наследие сохраняется в самом сердце мегаполиса, где они нашли вечный покой, — сказал руководитель управления культуры Алматы Гани Майлыбаев.

По его словам, работа над проектом сопровождалась актуализацией информации о каждом захоронении. Все данные были внесены в базу популярного цифрового сервиса. Например, на центральном кладбище Алматы оцифрированы 115 захоронений, из них 8 — участников Великой Отечественной войны. На кладбищах Кенсай-1 и Кенсай-2 зарегистрировано 159 и 109 захоронений соответственно, среди которых 16 и 5 — это могилы ветеранов войны. В городе насчитывается 160 памятников и бюстов, 48 из которых посвящены выдающимся личностям.

Фото: акимат Алматы

Цифровая карта охватывает и другие важные локации. Например, улице Тулебаева посвящен отдельный раздел: здесь жили и работали писатели, ученые и деятели культуры, чьи имена стали частью культурного кода нации.

— Улицы Алматы говорят с жителями и гостями — рассказывают истории, вдохновляют и напоминают о корнях. Проект «Алматының тарихи жады» — это не просто информационный ресурс. Это прежде всего вклад в формирование национального самосознания, уважения к предкам и осознание своей исторической принадлежности, — подчеркивает директор КГКП «Объединение музеев города Алматы» Ляззат Сагиндикова.

Фото: акимат Алматы

Над реализацией проекта работала рабочая группа, в которую вошли представители управления культуры города Алматы, а также специалисты в области литературы, истории, журналистики и сотрудники КГКП «Объединение музеев города Алматы».

Напомним, в начале года в Алматы открыли памятник Ермеку Серкебаеву. Он расположен перед зданием Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы.