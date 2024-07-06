В Казахстане празднуют День столицы

Сегодня, 6 июля, казахстанцы празднуют День столицы, акимат Астаны подготовил насыщенную программу массовых гуляний, передает корреспондент агентства Kazinform.

День столицы имеет важное историко-культурное значение для народа и является символом достижений Республики Казахстан. На государственном уровне праздник отмечают с 2009 года

Праздник установлен Законом Республики Казахстан от 25 июня 2008 года № 47-IV «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан» по инициативе Мажилиса.

Традиционно в этот день проводятся различные культурно-массовые мероприятия, спортивные соревнования, снимаются ролики и фильмы о столице Казахстана. Празднование Дня столицы с каждым годом становится все интереснее и увлекательнее, этот праздник уже стал общенародным. Он способствует дальнейшему укреплению национального единства, возрождению культурного наследия народа Казахстана.

С 5 по 7 июля в столице проходит Международный фестиваль уличных театров «Театральная Евразия». В мероприятии принимают участие эстонские, польские, российские и казахстанские театральные коллективы и артисты.

6 июля в 11:00 часов пройдет парад участников Международного фестиваля уличных театров. Он начнется с Городской площади и завершит шествие в Центральном парке, сообщили в пресс-службе акимата.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

В пяти районах города пройдут летние праздничные концерты «Астана – жүрегім».

На мероприятии выступят звезды отечественной эстрады: Досымжан Танатаров, Медет и Клара Салыковы, DOS, Мади Кадыров, Гульнур Оразымбетова, Бауыржан Исаев, Актоты Болышева, Ералы Момышев, Акимхан Маженов и артисты учреждений, подведомственных Управлению культуры.

6 июля в 20:00 часов в Амфитеатре состоится праздничный концерт «Астана – арман қала» с участием артистов Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева. В мероприятии примут участие известные деятели искусства и звезды эстрады: Майра Ильясова, Канат и Света Айтбаева, Арайлым Рахимовна, Гульнур Оразымбетова, Зарина Омарова, Муратбек Хайролда, Фарида Жолдасова, Акимхан Маженов, Алтыншаш Мукатаева, а также DJ Dake и балет современного танца «ALEM».

6, 7 и 8 июля с 12:00 часов в Центральном парке для гостей и жителей города будет работать летний проект «Мегеке street». Это фестиваль семейного отдыха для горожан всех возрастов с мастер-классами и кинотеатром под открытым небом.

6 июля в 18:00 часов на площадке ЭКСПО состоится праздничный концерт под открытым небом OPEN AIR. На мероприятии выступят звезды отечественной эстрады: Ninety one, Orda, Raim, Sadraddin, Kalifarniya, Nazima, Alpha, T'OI, Imzi, Курмаш Махан, Jazzdauren и другие артисты. По завершению концерта ориентировочно в 22:15 (22:30) планируется световое дрон-шоу «ASPAN».

Также будет организовано шоу дронов. Для этого в небо запустят 1250 скоростных радиоуправляемых аппаратов, из которых 70 аппаратов – пиротехнические дроны. Все визуальные эффекты будут синхронизированы с музыкой казахских и зарубежных композиторов. Как пояснили в пресс-службе акимата, шоу будет проведено за счет спонсорских средств.

Кроме того, ко Дню столицы запланированы масштабные спортивно-массовые мероприятия. Среди них самые крупные: республиканский отборочный турнир к 5-м Всемирным играм кочевников «Толағай алыптар сайысы», конные соревнования (конкур), республиканский турнир по байге «Елорда Кубогы», массовый забег «Ел жүрегі – Астана!», чемпионат по теннису среди любителей.

В преддверии Дня столицы Бюро национальной статистики АСПР РК представило интересную статистику, касающуюся жителей Астаны: женщин в Астане больше, чем мужчин, в столице проживает 21 человек старше 100 лет, в том числе 15 женщин и 6 мужчин. 17 мужчин и 7 женщин с именем Астана живут в Казахстане.