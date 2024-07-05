17 мужчин и 7 женщин с именем Астана живут в Казахстане

В Казахстане проживают 24 человека с именем Астана. Преимущественно носят это имя мужчины - 17 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро Национальной статистики.

Казахстанцев с данным именем можно встретить в Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской областях и области Жетісу, также в городах Астана, Алматы и Шымкент.

Также есть ряд имен, имеющих в составе название столицы. Это - Астанабек, Астанадин, Астанай, Астанакул, Астанали, Астанахан, Астанат, Ерастанахан, Нұрастана, Саммидастана, Элин Астана, Ару-Астана.

Ранее сообщалось, что женщин в Астане больше, чем мужчин.