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    17:20, 05 Июль 2024 | GMT +6

    17 мужчин и 7 женщин с именем Астана живут в Казахстане

    астана
    Фото: Солтан Жексенбаев/Kazinform

    В Казахстане проживают 24 человека с именем Астана. Преимущественно носят это имя мужчины - 17 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро Национальной статистики.

    Казахстанцев с данным именем можно встретить в Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской областях и области Жетісу, также в городах Астана, Алматы и Шымкент.

    Также есть ряд имен, имеющих в составе название столицы. Это - Астанабек, Астанадин, Астанай, Астанакул, Астанали, Астанахан, Астанат, Ерастанахан, Нұрастана, Саммидастана, Элин Астана, Ару-Астана.

    Ранее сообщалось, что женщин в Астане больше, чем мужчин.

    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Статистика
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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