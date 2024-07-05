Женщин в Астане больше, чем мужчин - Бюро нацстатистики

В преддверии Дня столицы Бюро национальной статистики АСПР РК представило интересную статистику, касающуюся жителей Астаны, передает агентство Kazinform.

На 1 июня 2024 года численность населения достигла 1 464 415 человек, из которых 696 234 - мужчины и 768 181 - женщины.

Ожидаемая продолжительность жизни в Астане при рождении населения за 2023 год составила 78,09 лет в общем, 74,23 лет для мужчин и 81,28 лет для женщин.

Средний возраст мужчин и женщин, вступивших в первый брак за 2023 год, составил 28,2 лет для мужчин и 26,4 лет для женщин.

Коэффициент рождаемости за январь-май 2024 г. был 19,50 на 1000 человек.

Помимо этого, в столице проживает 21 человек старше 100 лет, в том числе 15 женщин и 6 мужчин.