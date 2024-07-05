РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:10, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Женщин в Астане больше, чем мужчин - Бюро нацстатистики

    Молодежь, девушки Астаны
    Фото: Виктор Федюнин/ kazinform

    В преддверии Дня столицы  Бюро национальной статистики АСПР РК представило интересную статистику, касающуюся жителей Астаны, передает агентство Kazinform.

    На 1 июня 2024 года численность населения достигла 1 464 415 человек, из которых 696 234 - мужчины и 768 181 - женщины.

    Ожидаемая продолжительность жизни в Астане при рождении населения за 2023 год составила 78,09 лет в общем, 74,23 лет для мужчин и 81,28 лет для женщин. 

    Средний возраст мужчин и женщин, вступивших в первый брак за 2023 год, составил 28,2 лет для мужчин и 26,4 лет для женщин. 

    Коэффициент рождаемости за январь-май 2024 г. был 19,50 на 1000 человек.

    Помимо этого, в столице проживает 21 человек старше 100 лет, в том числе 15 женщин и 6 мужчин.

    Теги:
    День города Женщины Астана Общество Статистика
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    telegram