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    17:11, 13 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане открыли навигацию на водоемах

    В Казахстане во всех регионах открыта навигация на судоходных водных путях и водоемах, где эксплуатируются маломерные суда, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта.

    В Казахстане открыли навигацию на водоемах
    Фото: Министерство транспорта

    Государственный контроль и надзор за обеспечением безопасности судоходства и эксплуатацией маломерных судов осуществляют территориальные органы Министерства — инспекции транспортного контроля по областям и городам Астана, Алматы и Шымкент.

    В целях профилактики правонарушений до начала текущей навигации во всех регионах территориальными инспекциями проведены семинары с участием судовладельцев, судоводителей, руководителей учебных центров по подготовке судоводителей маломерных судов, владельцев баз-стоянок и прокатных пунктов маломерных судов по безопасности плавания судов с анализом транспортных происшествий.

    Для обеспечения безопасности проводятся проверки содержания судоходных водных путей и средств навигационного оборудования, а также непосредственно осмотры самих судов, в том числе маломерных.

    С начала текущей навигации осмотрено 736 км судоходных водных путей, проведено 40 осмотров речных судов и 135 маломерных судов, в ходе которых выявлено 69 административных правонарушений.

    — Напоминаем судовладельцам, судоводителям и экипажам судов о необходимости соблюдения нормативных правовых актов, регламентирующих безопасную эксплуатацию, основными из которых являются Правила плавания по внутренним водным путям, Правила пользования маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и Устав службы на судах, — сообщили в Минтранспорта.

    Напомним, что персонал речного транспорта, занимающегося грузовыми и пассажирскими перевозками по внутренним водным путям, должен периодически повышать квалификацию и свой уровень. 

    Теги:
    Министерство транспорта РК Транспорт Водные ресурсы Судоходство
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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