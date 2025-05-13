В Казахстане открыли навигацию на водоемах

Государственный контроль и надзор за обеспечением безопасности судоходства и эксплуатацией маломерных судов осуществляют территориальные органы Министерства — инспекции транспортного контроля по областям и городам Астана, Алматы и Шымкент.

В целях профилактики правонарушений до начала текущей навигации во всех регионах территориальными инспекциями проведены семинары с участием судовладельцев, судоводителей, руководителей учебных центров по подготовке судоводителей маломерных судов, владельцев баз-стоянок и прокатных пунктов маломерных судов по безопасности плавания судов с анализом транспортных происшествий.

Для обеспечения безопасности проводятся проверки содержания судоходных водных путей и средств навигационного оборудования, а также непосредственно осмотры самих судов, в том числе маломерных.

С начала текущей навигации осмотрено 736 км судоходных водных путей, проведено 40 осмотров речных судов и 135 маломерных судов, в ходе которых выявлено 69 административных правонарушений.

— Напоминаем судовладельцам, судоводителям и экипажам судов о необходимости соблюдения нормативных правовых актов, регламентирующих безопасную эксплуатацию, основными из которых являются Правила плавания по внутренним водным путям, Правила пользования маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и Устав службы на судах, — сообщили в Минтранспорта.

Напомним, что персонал речного транспорта, занимающегося грузовыми и пассажирскими перевозками по внутренним водным путям, должен периодически повышать квалификацию и свой уровень.