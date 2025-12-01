Оборот более 420 тысяч тонн прекурсоров ограничили в Казахстане

Осуществляются комплексные проверки предприятий на предмет соблюдения требований технической укрепленности помещении, в которых хранятся прекурсоры.

С начала года проверке подвергнута 981 такая организация, ограничен оборот 421 тысячи тонн прекурсоров с наложением штрафов на сумму более 20 млн тенге.

В ходе проверок сотрудниками полиции неоднократно доводилось до сведения руководителей предприятий о необходимости строгого соблюдения действующего законодательства. Несмотря на принимаемые меры, ряд руководителей продолжают игнорировать установленные требования. К примеру, в октябре по решению суда, за нарушение требований по хранению прекурсоров у одного из ТОО, расположенного в городе Балхаш, отозвана лицензия на оборот с прекурсорами с наложением крупного штрафа.

— Обращаемся ко всем юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере легального оборота прекурсоров: Комитет по противодействию наркопреступности МВД будет последовательно продолжать работу по усилению контроля за оборотом прекурсоров и принимать весь комплекс предусмотреных законом мер вплоть до отзыва лицензий с привлечением к строгой ответственности, — отметили в МВД.

