Оборот более 420 тысяч тонн прекурсоров ограничили в Казахстане
В целях усиления контроля за легальным оборотом прекурсоров, используемых в промышленных целях, Комитетом по противодействию наркопреступности на территории страны ежеквартально проводится ОПМ «Дармек», передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Осуществляются комплексные проверки предприятий на предмет соблюдения требований технической укрепленности помещении, в которых хранятся прекурсоры.
С начала года проверке подвергнута 981 такая организация, ограничен оборот 421 тысячи тонн прекурсоров с наложением штрафов на сумму более 20 млн тенге.
В ходе проверок сотрудниками полиции неоднократно доводилось до сведения руководителей предприятий о необходимости строгого соблюдения действующего законодательства. Несмотря на принимаемые меры, ряд руководителей продолжают игнорировать установленные требования. К примеру, в октябре по решению суда, за нарушение требований по хранению прекурсоров у одного из ТОО, расположенного в городе Балхаш, отозвана лицензия на оборот с прекурсорами с наложением крупного штрафа.
— Обращаемся ко всем юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере легального оборота прекурсоров: Комитет по противодействию наркопреступности МВД будет последовательно продолжать работу по усилению контроля за оборотом прекурсоров и принимать весь комплекс предусмотреных законом мер вплоть до отзыва лицензий с привлечением к строгой ответственности, — отметили в МВД.
Ранее свыше тонны прекурсоров и 52 кг «синтетики» изъяли в Караганде.