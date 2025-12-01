РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:06, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Оборот более 420 тысяч тонн прекурсоров ограничили в Казахстане

    В целях усиления контроля за легальным оборотом прекурсоров, используемых в промышленных целях, Комитетом по противодействию наркопреступности на территории страны ежеквартально проводится ОПМ «Дармек», передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    В Казахстане ограничили оборот более 420 тысяч тонн прекурсоров
    Фото: polisia.kz

    Осуществляются комплексные проверки предприятий на предмет соблюдения требований технической укрепленности помещении, в которых хранятся прекурсоры.

    С начала года проверке подвергнута 981 такая организация, ограничен оборот 421 тысячи тонн прекурсоров с наложением штрафов на сумму более 20 млн тенге.

    В ходе проверок сотрудниками полиции неоднократно доводилось до сведения руководителей предприятий о необходимости строгого соблюдения действующего законодательства. Несмотря на принимаемые меры, ряд руководителей продолжают игнорировать установленные требования. К примеру, в октябре по решению суда, за нарушение требований по хранению прекурсоров у одного из ТОО, расположенного в городе Балхаш, отозвана лицензия на оборот с прекурсорами с наложением крупного штрафа.

    — Обращаемся ко всем юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере легального оборота прекурсоров: Комитет по противодействию наркопреступности МВД будет последовательно продолжать работу по усилению контроля за оборотом прекурсоров и принимать весь комплекс предусмотреных законом мер вплоть до отзыва лицензий с привлечением к строгой ответственности, — отметили в МВД.

    Ранее свыше тонны прекурсоров и 52 кг «синтетики» изъяли в Караганде.

    Теги:
    МВД РК Фармацевтика Полиция Борьба с наркотиками
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают