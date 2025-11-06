Свыше тонны прекурсоров и 52 кг «синтетики» изъяли в Караганде

В ходе оперативных мероприятий установлены и задержаны двое жителей Карагандинской области 28 и 30 лет, подозреваемые в организации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.

В результате обыска в арендованном доме полицейские обнаружили и изъяли свыше одной тонны прекурсоров и более 52 кг готового наркотического вещества Альфа-PVP. Также изъято оборудование для производства психотропных веществ: весы, миксеры, сушки, вакууматоры, контейнеры и иные предметы, используемые в незаконной деятельности.

— Проведенная операция позволила предотвратить выпуск на черный рынок порядка 173 тысяч доз синтетических наркотиков. Одновременно удалось пресечь вовлечение в преступную деятельность новых участников, в том числе потенциальных курьеров-закладчиков из числа гражданского населения, — сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области Галымжан Бекбулатов.

По предварительным данным, подозреваемые арендовали дом с целью организации лаборатории и изготавливали психотропные вещества по указанию куратора. Вознаграждение за работу они получали в криптовалюте.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

