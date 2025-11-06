РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:02, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Свыше тонны прекурсоров и 52 кг «синтетики» изъяли в Караганде

    Сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности департамента полиции при содействии прокуратуры области проведена масштабная спецоперация в поселке Сортировка города Караганды, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz

    н
    Фото: Polisia.kz.

    В ходе оперативных мероприятий установлены и задержаны двое жителей Карагандинской области 28 и 30 лет, подозреваемые в организации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.

    В результате обыска в арендованном доме полицейские обнаружили и изъяли свыше одной тонны прекурсоров и более 52 кг готового наркотического вещества Альфа-PVP. Также изъято оборудование для производства психотропных веществ: весы, миксеры, сушки, вакууматоры, контейнеры и иные предметы, используемые в незаконной деятельности.

    — Проведенная операция позволила предотвратить выпуск на черный рынок порядка 173 тысяч доз синтетических наркотиков. Одновременно удалось пресечь вовлечение в преступную деятельность новых участников, в том числе потенциальных курьеров-закладчиков из числа гражданского населения, — сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области Галымжан Бекбулатов.

    По предварительным данным, подозреваемые арендовали дом с целью организации лаборатории и изготавливали психотропные вещества по указанию куратора. Вознаграждение за работу они получали в криптовалюте.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

    Ранее две тысячи доз мефедрона обнаружили в машине жителя ВКО.

    Теги:
    МВД РК Синтетические наркотики Наркотики Полиция Борьба с наркотиками Видео Караганда
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают