    16:10, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Две тысячи доз мефедрона обнаружили в машине жителя ВКО

    В ВКО задержали мужчину с двумя тысячами доз мефедрона,  передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

    полиция мефедрон задержание
    Фото: Polisia.kz

    В Усть-Каменогорске сотрудники полиции при содействии прокуратуры области задержали 23-летнего фасовщика интернет-магазина по сбыту наркотиков. Во время обыска автомобиля подозреваемого изъято два полимерных пакета с 2 кг мефедрона, что эквивалентно более 2 тысячам разовым дозам.

    По данному факту начато досудебное расследование. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. 

    В сообщении отметили, что с начала года управлением по противодействию наркопреступности ДП ВКО выявлено 225 наркоправонарушений, из незаконного оборота изъято свыше 590 кг наркотических средств. К уголовной ответственности привлечены 13 лиц, занимавшихся сбытом наркотиков. Кроме того, полицейские ликвидировали 11 фитолабораторий, предназначенных для выращивания запрещенных растений. 

    Диана Калманбаева
