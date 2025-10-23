Две тысячи доз мефедрона обнаружили в машине жителя ВКО

В Усть-Каменогорске сотрудники полиции при содействии прокуратуры области задержали 23-летнего фасовщика интернет-магазина по сбыту наркотиков. Во время обыска автомобиля подозреваемого изъято два полимерных пакета с 2 кг мефедрона, что эквивалентно более 2 тысячам разовым дозам.

По данному факту начато досудебное расследование. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

В сообщении отметили, что с начала года управлением по противодействию наркопреступности ДП ВКО выявлено 225 наркоправонарушений, из незаконного оборота изъято свыше 590 кг наркотических средств. К уголовной ответственности привлечены 13 лиц, занимавшихся сбытом наркотиков. Кроме того, полицейские ликвидировали 11 фитолабораторий, предназначенных для выращивания запрещенных растений.